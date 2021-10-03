هذه أعداد العاملين بالأنشطة العقارية المستهدفة بالتوطين في السعودية

قال مدير توطين العقار في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، محمد المسعودي "إن عدد العاملين حاليا في المهن والأنشطة العقارية المستهدفة في عملية التوطين أكثر من 37 ألف شخص؛ منهم 33% سعوديون، فيما بلغت نسبة الوافدين 67%".

وأضاف على هامش اللقاء التعريفي بتوطين القطاع العقاري، الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي، أن الأنشطة والمهن العقارية المستهدفة بالتوطين تتمثل في 9 أنواع من الأنشطة، تشمل شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة، وإدارة وتأجير العقارات السكنية المملوكة أو المؤجرة.

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وتابع: "تتضمن إدارة وتأجير العقارات غير السكنية المملوكة والمؤجرة، الأنشطة العقارية الأخرى في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة، أنشطة وكلاء السماسرة، أنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة، أنشطة أخرى خاصة بالأنشطة العقارية على أساس عقد أو نظير رسم، وجمعيات اتحاد ملاك العقار ذات الملكية المشتركة"، نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية".

وتمثلت المهن المستهدفة بالتوطين في مهن الوساطة العقارية التي تشتمل على "وسيط عقاري، وسيط بيع وتأجير عقارات، وسمسار أراض وعقارات، وكاتب تسجيل أراض وعقارات، ومسوق عقاري، ومدير اتحاد ملاك، ومدير عقار"، ومهن البناء المستدام، وتشتمل على "مهندس مستدام معتمد، مهندس مقيم معتمد، مهندس فاحص جودة، فاحص مبان جاهزة"، إضافة إلى مهن التحكم العقاري "محكم عقاري، ومصلح عقاري".