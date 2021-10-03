الإمارات تبدأ تسويق أول إصدار من السندات الدولارية هذا الأسبوع

تبدأ حكومة الإمارات العربية المتحدة في تسويق أول سندات دولارية على صعيد الحكومة الاتحادية في أقرب وقت هذا الأسبوع.

ولم تصدر الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات أي سندات من قبل.

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وتقدم البنوك المشورة للحكومة بشأن عملية جمع الأموال تشمل سيتي، إتش إس بي سي، بنك أبوظبي الأول وJPMorgan وStandard Chartered وBofA.

وقال مصدران إنهما يتوقعان أن تكون الصفقة بمليارات الدولارات، وستتراوح قيمتها بين مليار إلى ملياري دولار.

وأصدرت الحكومة الاتحادية قانونًا في عام 2018 يسمح للاتحاد بالبدء في إصدار الديون السيادية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تستخدم دولة الإمارات العربية المتحدة البرنامج أيضًا لإصدار سندات مقومة بالدرهم وهو هدف طالما تمسكت به السلطات لتعميق الأسواق المالية في البلاد.