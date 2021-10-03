.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الإمارات تبدأ تسويق أول إصدار من السندات الدولارية هذا الأسبوع

  • الخط
أبوظبي
علم الإمارات
اقتصاد الإمارات

الإمارات تبدأ تسويق أول إصدار من السندات الدولارية هذا الأسبوع

التوقعات تشير إلى أن حجم الطرح قد يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار

دبي – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

تبدأ حكومة الإمارات العربية المتحدة في تسويق أول سندات دولارية على صعيد الحكومة الاتحادية في أقرب وقت هذا الأسبوع.

ولم تصدر الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات أي سندات من قبل.

وتقدم البنوك المشورة للحكومة بشأن عملية جمع الأموال تشمل سيتي، إتش إس بي سي، بنك أبوظبي الأول وJPMorgan وStandard Chartered وBofA.

وقال مصدران إنهما يتوقعان أن تكون الصفقة بمليارات الدولارات، وستتراوح قيمتها بين مليار إلى ملياري دولار.

وأصدرت الحكومة الاتحادية قانونًا في عام 2018 يسمح للاتحاد بالبدء في إصدار الديون السيادية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تستخدم دولة الإمارات العربية المتحدة البرنامج أيضًا لإصدار سندات مقومة بالدرهم وهو هدف طالما تمسكت به السلطات لتعميق الأسواق المالية في البلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
14 طريقة ولا ألذ لاستخدام الزبادي في إنقاص الوزن 14 طريقة ولا ألذ لاستخدام الزبادي في إنقاص الوزن
ليس كورونا.. الصحة العالمية تحذر من السبب الأول للوفاة حول العالم ليس كورونا.. الصحة العالمية تحذر من السبب الأول للوفاة حول العالم
الأكثر قراءة
ضبط شباب رقصوا عراة.. ومارسوا طقوساً غريبة بحفل عرس في مصر ضبط شباب رقصوا عراة.. ومارسوا طقوساً غريبة بحفل عرس في مصر
كلوب: هدف صلاح سيبقى في الذاكرة 50 عاماً كلوب: هدف صلاح سيبقى في الذاكرة 50 عاماً
شاهد.. الإعصار شاهين يتسبب بانهيار جبل على سكن عمالي بمسقط شاهد.. الإعصار شاهين يتسبب بانهيار جبل على سكن عمالي بمسقط
خبيرة تغذية: هذا هو المشروب رقم 1 لإنقاص الوزن خبيرة تغذية: هذا هو المشروب رقم 1 لإنقاص الوزن
شر البلية ما يضحك.. شيخ يمارس التجديف على سيول إعصار شاهين شر البلية ما يضحك.. شيخ يمارس التجديف على سيول إعصار شاهين
مضاء للاستثمار: الأرقام المعلنة تسرع إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة مضاء للاستثمار: الأرقام المعلنة تسرع إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة
قبل أن تذهب
"الصحة العالمية" تحذر من 6 ملوثات تصنع بيئة خصبة لتحور كورونا.. ما هي؟
"الصحة العالمية" تحذر من 6 ملوثات تصنع بيئة خصبة لتحور كورونا.. ما هي؟
اكتشف المزيد