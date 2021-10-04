التضخم في تركيا يسجل أعلى مستوى منذ مارس 2019

أظهرت بيانات اليوم الاثنين ارتفاع التضخم في تركيا أقل بقليل من المتوقع إلى 19.58% على أساس سنوي في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2019، مما يكبد العوائد الحقيقية المزيد من الخسائر بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 18%.

وعلى أساس شهري، قال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.25% مقارنة مع توقعات في استطلاع رأي أجرته رويترز عند 1.35% و19.7% سنويا.

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وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 1.55% على أساس شهري في سبتمبر، مسجلا ارتفاعا سنويا بـ 43.96%.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة 100 نقطة أساس في سبتمبر.

كان التضخم السنوي قد ارتفع بالفعل لأكثر من سعر الفائدة الذي كان يبلغ 19.25% في أغسطس قبل الخفض، وكان قد بلغ 18.95% في يوليو. والمستهدف الرسمي للتضخم هو 5%.

وتراجعت الليرة التركية 0.2% بعد صدور البيانات لتلامس مستوى 8.880 للدولار الأميركي.