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السعودية تطرح ترددات إضافية لتقنيات الجيل الخامس في مزادين خلال 3 سنوات

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الجيل الخامس السعودية - جديد
ترددات الجيل الخامس في السعودية
اقتصاد السعودية

السعودية تطرح ترددات إضافية لتقنيات الجيل الخامس في مزادين خلال 3 سنوات

لدعم شبكات الاتصالات العامة في المملكة ونشر تقنيات الجيل الخامس وزيادة سرعات الإنترنت

الرياض - واس

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تعتزم المملكة العربية السعودية طرح ترددات إضافية لتقنيات الجيل الخامس خلال الفترة من 2021 إلى 2023 لدعم شبكة الاتصالات في المملكة.

وأصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وثيقة توزيع وتنظيم النطاقات الترددية المحددة لاستخدامات الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) بنسختها المحدثة، وذلك في إطار تنفيذ مبادرات "الاستراتيجية الوطنية للطيف الترددي" وتنفيذ خطة تمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي 2021م-2023، ويأتي ذلك مواكبة للتحول الاستراتيجي في دور الهيئة كمنظم رقمي وامتداداً لجهودها في دعم وتمكين تحوّل المملكة إلى مجتمع رقمي.

وتتضمن الوثيقة تحديد أكثر من 4 جيجا هرتز إضافية لتقنيات الجيل الخامس، بالإضافة إلى وضع الخطة الزمنية لطرح هذه الترددات عبر عقد مزادين خلال الفترة من 2021-2023م؛ لتكون المملكة في مقدمة دول العالم في توفير الترددات لأنظمة الاتصالات المتنقلة.

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وسيسهم توفير هذه الترددات في دعم شبكات الاتصالات العامة في المملكة ونشر تقنيات الجيل الخامس وزيادة سرعات الإنترنت في المملكة.

وتتضمن الوثيقة تنظيمات إدارة النطاقات الترددية المحددة لأنظمة الاتصالات المتنلقة الدولية؛ شاملة تبني أحدث الأدوات لإدارة الطيف الترددي لهذه النطاقات، والذي بدوره سيسهم في نشر حالات الاستخدام المختلفة لتقنيات الجيل الخامس ويعزز من القيمة الاقتصادية له.

وتشمل هذه الأدوات الأسواق الثانوية للطيف الترددي، إضافة إلى تبني الترخيص المخفف للطيف الترددي والذي يتيح الوصول لأكبر عدد من المستخدمين لمورد الطيف الترددي وتعزيز الاستخدام الأمثل له.

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