السعودية: 255 مليار ريال صادرات‭ ‬غير نفطية من يونيو 2020 حتى منتصف 2021

قال وزير الإعلام السعودي المُكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إن صادرات السعودية غير النفطية بلغت 255 مليار ريال في الفترة من يونيو 2020 إلى يونيو 2021.

وأضاف القصبي خلال مؤتمر التواصل الحكومي، أن المملكة كجزء من العالم، تأثرت فیھا السیاحة بسبب الجائحة، كما تأثرت كل دول العالم، ووزارة السیاحة استثمرت وقت الجائحة في التركیز على بناء قطاع السیاحة المحلیة.

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ولفت القصبي إلى أن إطلاق ولي العھد الأمير محمد بن سلمان، برنامج تنمیة القدرات البشریة، یستھدف تعزیز تنافسیة الإنسان السعودي محلیًا وعالميًا.

وأوضح أن استراتيجية منطقة عسير، يعزز مكانة عسیر الغنیة بطبیعتھا وإنسانھا وتراثھا، لتكون وجھة سیاحیة عالمیة على مدار العام.

القصبي أكد أن الدولة جادة في إیجاد حلول جذریة للقضاء على التستر التجاري، وسط تكامل جھود أكثر من 20 جھة حكومیة.

وتتوقع المملكة العربية السعودية نمو اقتصادها بـ 7.5% العام المقبل، مقارنة بـ 2.6% نموا متوقعا خلال العام الجاري، مع استهدافها تحقيق عجز بـ 1.6% في 2022.