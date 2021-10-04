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رئيس "سرك": الاستثمارات الرأسمالية اللازمة لتدوير النفايات 100 مليار ريال

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الرئيس التنفيذي لشركة سرك المهندس زياد الشيحة
الرئيس التنفيذي لشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك" خلال اللقاء
اقتصاد السعودية

رئيس "سرك": الاستثمارات الرأسمالية اللازمة لتدوير النفايات 100 مليار ريال

يوفر أكثر من 77 ألف وظيفة ويرفع الناتج المحلي لأكثر من 120 مليار ريال

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك"، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم الاثنين، إن الاستثمارات الرأسمالية اللازمة في قطاع تدوير النفايات تبلغ نحو 100 مليار ريال.

وأضاف الرئيس التنفيذي في لقاء افتراضي نظمه اتحاد الغرف السعودية: "أدعو أصحاب الأعمال للاستثمار في قطاع تدوير النفايات الذي يوفر أكثر من 77 ألف وظيفة ويرفع الناتج المحلي لأكثر من 120 مليار ريال.

وأوضح، نقلاً عن تغريدة لاتحاد الغرف السعودية، أن "سرك" تسعى بالتعاون مع القطاع الخاص للتحول عن المرادم بنسبة 94%.

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من جانبه، قال رئيس اتحاد الغرف السعودية، عجلان العجلان، إن أعضاء الاتحاد استمعوا لشرح وافٍ عن الممكنات التي تقدمها "سرك" لمشاركة القطاع الخاص في الفرص الاستثمارية الواعدة بقطاع تدوير النفايات ونتطلع لمزيد من المحفزات والدعم بما يعزز الجدوى الاقتصادية ويحقق الشراكة ومستهدفات رؤية 2030 ومنظومة الاقتصاد الدائري.

ونظم اتحاد الغرف السعودية لقاء تعريفي بالشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك" بحضور رؤساء الغرف واللجان الوطنية، للتعريف بدور الشركة والفرص الاستثمارية في قطاع تدوير النفايات.

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