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رئيس هيئة "الترفيه": 2300 شركة تعمل بالقطاع توظف 100 ألف شخص

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رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ
اقتصاد السعودية

رئيس هيئة "الترفيه": 2300 شركة تعمل بالقطاع توظف 100 ألف شخص

التزام وتنسيق كامل مع وزارة الصحة بشأن الإجراءات الاحترازية في موسم الرياض

دبي - العربية.نت

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قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، إن أكثر من 2300 شركة تعمل في قطاع الترفيه ساهمت في تنظيم 2500 فعالية وتدريب وتوظيف أكثر من 100 ألف شخص.

وأضاف رئيس الهيئة، خلال إعلان تفاصيل موسم الرياض، أن قطاع الترفيه قطع 30% من مستهدف رفع نسبة مساهمة الترفيه في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وقال المستشار تركي آل الشيخ، إن تجهيزات موسم الرياض عمل فيها 722 مقاولا و1238 مهندسا و16 ألف عامل و950 مصنعا محليا ودوليا، مشيراً إلى الجهد القائم حاليا لا ينسب لهيئة الترفيه فقط، فجميع جهات الدولة والقطاع الخاص مشاركة في موسم الرياض.

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وذكر أنه يوجد التزام وتنسيق كامل مع وزارة الصحة بشأن الإجراءات الاحترازية في موسم الرياض.

وأكد المستشار تركي آل الشيخ أن السوق السوداء للتذاكر لن تكون لها وجود في موسم الرياض.

وذكر رئيس الهيئة العامة للترفيه أن هناك 4 مناطق ترفيهية في موسم الرياض ستكون مجانية، وسيقام فيه أكثر من 10 معارض عالمية.

يفتح موسم الرياض 2021، أبوابه للجمهور في 21 أكتوبر الجاري، ويمتد على مساحة تصل إلى 5.4 مليين متر مربع، مكوّنة من 14 منطقة.

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