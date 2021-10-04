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ممثلة التجارة الأميركية: محادثات "صريحة" مع بكين في الأيام المقبلة

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ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي
ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي
أميركا و الصين

ممثلة التجارة الأميركية: محادثات "صريحة" مع بكين في الأيام المقبلة

إطلاق مرتقب لمسار يتضمن اعتماد استثناءات محددة لتعريفات جمركية

واشنطن - فرانس برس

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ستعلن ممثلة التجارة الأميركية اليوم الاثنين، عن إجراء "محادثات صريحة" في الأيام المقبلة مع نظيرها الصيني تتناول تطبيق الاتفاق الثنائي الموقع عام 2020، وفق ما جاء في مقتطفات من خطاب ستلقيه أمام مركز أبحاث أميركي.

وجاء في خطاب كاثرين تاي الذي ستلقيه عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (الساعة 14,00 ت غ) أمام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية :"اتخذت الصين التزامات ستستفيد منها بعض الصناعات الأميركية منها الزراعة وعلينا أن نسهر على احترامها".

وستعلن تاي في خطابها عن إطلاق "مسار يتضمن اعتماد استثناءات محددة لتعريفات جمركية" فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بين عامي 2018 و2020، على سلع صينية بقيمة سنوية تبلغ 370 مليار دولار.

وتنتقد الكثير من الشركات هذه الرسوم الجمركية العقابية المفروضة رداً على ممارسات تجارية صينية تعتبر "غير نزيهة". وأوضح مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته أن هذه الرسوم الجمركية ستتواصل في ظل مسار الاستثناءات هذا.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن طلب من كاثرين تاي القيام بمراجعة عامة للاستراتيجية التجارية الأميركية حيال الصين.

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