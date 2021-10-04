منظمة التجارة العالمية: عودة حجم التجارة إلى مستويات ما قبل الجائحة

أشارت منظمة التجارة العالمية إلى أن انتعاش النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم أدى إلى ارتفاع حجم التجارة إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وتتوقع المنظمة نمو حجم تجارة البضائع العالمية بـ 10.8% هذا العام و4.7% في 2022. فيما كانت قد توقعت في مارس الماضي نمو حجم التجارة بـ 8% في 2021.

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كما أوضحت منظمة التجارة العالمية أن أزمة أشباه الموصلات وتراكم الحاويات في الموانئ قد تؤثر على سلاسل الإمدادات.

وكان سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية" قال الجمعة، إن عملاق الموانئ بدبي لا يتوقع نهاية قريبة لمشكلات الشحن البحري العالمية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، والتي أدت إلى اكتظاظ في الموانئ في أنحاء العالم.

وأكد رئيس موانئ دبي العالمية على أن الموانئ التابعة للشركة لا تشهد ازدحاما، مضيفاً أن السوق العالمية تحتاج إلى المزيد من حاويات الشحن.