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"ساما": الحصول على تصريح شرط لمزاولة نشاط الدفع الآجل في السعودية

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البنك المركزي السعودي ساما
البنك المركزي السعودي "ساما"
ساما

"ساما": الحصول على تصريح شرط لمزاولة نشاط الدفع الآجل في السعودية

لتجنب التعرض للعقوبات النظامية

دبي - العربية.نت

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قال البنك المركزي السعودي "ساما"، اليوم الاثنين، إنه على كافة المنشآت الراغبة في مزاولة نشاط الدفع الآجل (Buy Now Pay Later) في المملكة؛ ضرورة الحصول على تصريح من قبل البنك المركزي قبل مزاولة النشاط، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (الرابعة) من نظام البنك المركزي السعودي، والمادة (العاشرة) من نظام مراقبة شركات التمويل.

وشدّد البنك المركزي، في بيان له، على وجوب الحصول على التصريح قبل مزاولة نشاط الدفع الآجل.

وأضاف المركزي، أنه على المنشآت القائمة تصحيح أوضاعها، والتقدم للبنك المركزي لطلب الحصول على التصريح لاستمرار مزاولة النشاط، أو التوقف عن مزاولته قبل نهاية المدة المحددة بتاريخ 4 ديسمبر 2021، وذلك لتجنب التعرض للعقوبات النظامية.

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ودعا "ساما"، المنشآت الراغبة في التقدم بطلب الحصول على التصريح إلى زيارة رابط مخصص للترخيص.

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