تكاثر عدد الشهادات المهنية بعالم الأعمال.. هل هي كافية وحدها للتميز؟

أكد الرئيس التنفيذي لشركة إحاطة المالية، معاذ الحسيني، في مقابلة مع "العربية" أن الحصول على الزمالات المهنية، وشهادات الممارسة المتخصصة بقطاعات الأعمال، يكون أفضل بعد اكتساب الخبرة العملية، وليس بعد التخرج من الجامعات.

وقال إن الدورات التي تمنح شهادات معتمدة في التحليل المالي والإدارة والمحاسبة للعاملين في المجال الاقتصادي والمالي والخريجين الجدد، كثيرة لكن الأهم هو ما يمتلكه الراغب بالحصول على الشهادة من مهارات تجعله أكثر تنافسية في ذلك القطاع.

مادة اعلانية

وأشار إلى اهتمام كبير بالشهادات المالية، والمهنية المتخصصة، في تخصصات إدارة المخاطر، والمحلل المالي المعتمد، ولم تزل الصناعة المالية، تحتاج للكثير من الخبرات، بخاصة في الاستثمارات والحوكمة، والاستثمارات البديلة.

تعرف الشهادات المعتمدة بـأنها نظام يقوم بتصميمه وتنفيذه مجموعة من الخبراء الأكاديميين المتخصصين والاستشاريين والخبراء المهنيين العاملين في مجال ما، يهدف إلى التعرف على وضمان التأكد من أن الحاصل على هذه الشهادة لديه الحد الأمثل من المهارات والمعارف والتعليم الرسمي وغير الرسمي والخبرات التدريبية والخبرة الوظيفية الضرورية للعمل بكفاءة في تلك المجالات.