فرنسا: أوروبا ستتخذ إجراءات ضد بريطانيا لعدم التزامها باتفاق بريكست

قال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي كليمنت بون، لإذاعة أوروبا الأولى، اليوم الثلاثاء، إن الدول الأوروبية ستعلن في غضون أيام عن إجراءات للضغط على لندن للالتزام باتفاقيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المبرمة مع التكتل عندما غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي.

ولم يذكر نوعية تلك الإجراءات، لكنه أشار في مقابلة مع المحطة الإذاعية، إلى أن بريطانيا تعتمد على إمدادات الطاقة التي تتلقاها من قارة أوروبا.

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وقال إن فرنسا تشعر بالسخط إزاء قرار بريطانيا برفض تصاريح الصيد لعشرات السفن الفرنسية.

وتابع: "كفى بالفعل، لدينا اتفاق تفاوضت عليه فرنسا وميشيل بارنييه، ويجب تطبيقه بنسبة 100%. لم يتم تطبيقه"، في إشارة إلى كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي السابق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو فرنسي.

وأضاف "في الأيام القليلة المقبلة تحدثت مع نظرائي الأوروبيين حول هذا الموضوع، وسنتخذ إجراءات على المستوى الأوروبي أو الوطني للضغط على المملكة المتحدة".

وذكر بون: "نحن ندافع عن مصالحنا. نفعل ذلك بشكل جيد ودبلوماسي، ولكن عندما لا ينجح ذلك، نتخذ إجراءات".

وتابع: "على سبيل المثال، يمكننا أن نتخيل، بما أننا نتحدث عن الطاقة، المملكة المتحدة تعتمد على إمدادات الطاقة لدينا، "إنها تعتقد أنها تستطيع أن تعيش بمفردها، وتضرب أوروبا".