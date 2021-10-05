مجلس الوزراء السعودي يقر تمديد برنامج "الرهن الميسر" للإسكان 3 سنوات إضافية

قرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر، الذي يعنى بدعم تمويل مساكن السعوديين، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات تبدأ من نهاية المدة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (391).

كانت وزارة المالية السعودية دعمت برنامج الرهن الميسر على شكل دفعات في وديعة لدى البنك المركزي السعودي باسم (صندوق التنمية العقارية)، لتنفيذ برنامج تمويل عقاري باسم "الرهن الميسر" للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان، بما لا يخالف أحكام نظام التمويل العقاري.

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وأقر مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة العراق لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

واعتمد المجلس قرار نقل اختصاص إصدار شهادات المنشأ لجميع المنتجات الوطنية من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

واستعرض المجلس البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022، وما اشتمل عليه من ملامح رئيسية لتطــورات أداء الماليـة العامـة خـلال العـام 2021، وأهـم المستهدفات المالية وتقديـرات المؤشرات الاقتصادية لعــام 2022م وعلى المدى المتوسط، وكذلك المبادرات والبرامج المزمع تنفيذها العام القادم في إطار (رؤيــة المملكة 2030).

وأعرب مجلس الوزراء عن التطلع إلى المضي في مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، والتأكيد على استمرار العمل لتعزيز كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستدامة المالية، وتنفيذ الإصلاحات المالية الداعمة لنمو الاقتصاد وتنويع نشاطاته، تحقيقاً لمستهدفات طموح المملكة التنموي.

وتابع المجلس الجهود المبذولة لتنمية القطاع السياحي ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي، ولاسيما ما يتعلق بالعمل على تطوير وجهات سياحية عديدة ذات أفق عالمي في مختلف مناطق المملكة، والتي كان أحدثها إطلاق استراتيجية تطوير منطقة عسير الهادفة لتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية طوال العام، تستقطب أكثر من 10 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها بحلول عام 2030 وتحقيق نهضة شاملة في المنطقة من خلال رفع مستوى جودة الحياة وتطوير البنى التحتية والخدمات، والإسهام في جذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.