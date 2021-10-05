وزير البترول المصري: إنهاء إجراءات مد الغاز الطبيعي إلى لبنان خلال أسابيع

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، أنه من المقرر إنهاء الإجراءات اللازمة لمد الغاز الطبيعى المصرى إلى لبنان خلال الأسابيع القليلة المقبلة وذلك في ضوء ما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات المشتركة التي عقدت بالقاهرة على مدار يومين مع وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض والمسؤولين التنفيذيين من الجانبين.

وأضاف الملا، اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء المحادثات بين الجانبين، أن مد لبنان باحتياجاته من الغاز المصري يأتي بتكليفات من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لدعم ومساندة لبنان ليتخطى أزمة الطاقة.

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وأشار إلى أن المباحثات مع نظيره اللبناني جاءت ناجحة ومثمرة لوضع خارطة طريق لإمداد لبنان بالغاز المصري تشمل كل الجوانب الفنية والتجارية والتعاقدية وآلية التوريد، كما تم الاتفاق على التوقيتات لاستكمال الإجراءات والتنسيق مع الدول الشقيقة الأردن وسوريا لمرور الغاز المصري عبر أراضيها.

وأضاف الملا أن الوزير اللبناني قام بزيارة عدد من منشآت قطاع البترول والغاز، منها مركز التحكم للشبكة القومية للغازات الطبيعية "الناتا" والتعرف على التقدم التكنولوجي والحداثة في إدارة حجم خطوط أنابيب الشبكة.

وأكد وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني أن المباحثات التي استمرت على مدار يومين كانت مثمرة وتم خلالها بحث الآليات والإجراءات السريعة التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لإعادة تفعيل اتفاقيات توريد الغاز المصري عبر خط الغاز العربي مروراً بالدول الشقيقة الأخرى سوريا والأردن، وأنه قد تم بحث إمكانية توريد كميات إضافية من الغاز سواء على المدى القصير أو الطويل.

وأشار إلى أن هذا التعاون سيساهم في تحسين والنهوض بقطاع الطاقة اللبناني واستعادة الاستدامة المالية بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة في ظل تمتع الغاز الطبيعي بخصائص صديقة للبيئة.