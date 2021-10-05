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"المنافسة السعودية" تتلقى 77 طلباً للتركز الاقتصادي في الربع الثالث

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الهيئة العامة للمنافسة مناسبة
هيئة المنافسة السعودية
اقتصاد السعودية

"المنافسة السعودية" تتلقى 77 طلباً للتركز الاقتصادي في الربع الثالث

تقوم الهيئة بدراسة الطلبات المقدمة وإصدار القرارات اللازمة

دبي - العربية.نت

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قالت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، إنها تلقت 77 طلبا للتركز الاقتصادي في الربع الثالث من 2021، تتضمن طلبات اندماجات أو استحواذات، أو مشاريع مشتركة.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، أنها أصدرت خلال الربع الثالث 38 طلبا بعدم الممانعة بنسبة زيادة 8% عن الربع السابق.

وتقوم الهيئة بدراسة الطلبات المقدمة وإصدار القرارات اللازمة، كما تُعْنَى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات.

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ووفق البيان، أصدرت الهيئة 23 موافقة على طلبات غير موجبة للإبلاغ فيما لا يزال هناك 16 طلباً تحت الدراسة.

وجاءت طلبات الاستحواذ بالمقدمة من حيث الطلب الأكثر التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 28 طلباً من أصل 38 طلباً، أي ما يمثل 74%.

وتابعت الهيئة: "بلغ عدد طلبات الاندماج 6 طلبات والمشاريع المشتركة 4 طلبات، أما قطاعياً، فتصدّرت تجارة الجملة والتجزئة بـ 11 طلبا ما يمثل 29% من إجمالي الطلبات، يليها الصناعة التحويلية بـ 10 طلبات ما يمثل 26% من الطلبات".

وكشفت الهيئة أنها أصدرت منذ بداية العام الحالي نحو 99 قرارا الممانعة و89 قرارا بعدم وجوب الإبلاغ وهذه تعتبر من أكبر أرقام منذ تأسيس الهيئة.

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