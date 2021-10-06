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البنك الدولي يرفع توقعات نمو روسيا لـ 4.3% العام الحالي

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الكرملين روسيا اقتصاد
الكرملين
اقتصاد روسيا

البنك الدولي يرفع توقعات نمو روسيا لـ 4.3% العام الحالي

النمو يأتي مدفوعا بانتعاش الطلب المحلي وارتفاع أسعار الطاقة

دبي - العربية.نت

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حسّن البنك الدولي توقعاته السابقة، لنمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا لعام 2021 من 3.2 % إلى 4​​​.3 على ضوء انتعاش الطلب المحلي في البلاد وارتفاع أسعار الطاقة.

جاء تقرير البنك الدولي الصادر الأربعاء متوقعاً "تسارع النمو في روسيا إلى 4.3% في عام 2021 حيث يتم دعم الاقتصاد من خلال التعافي المبكر في الطلب المحلي وارتفاع أسعار الطاقة. وتعكس هذه التوقعات المحسنة أيضًا دعمًا ماليًا إضافيًا".

من جانب آخر حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، من أن النمو العالمي سيتراجع "قليلا" هذا العام معربة عن قلقها إزاء الهوة المتزايدة بين الدول الغنية المستفيدة عالميا من الانتعاش الاقتصادي والدول الفقيرة المتضررة من نقص اللقاحات.

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وقالت غورغييفا "نتوقع الآن أن يتباطأ النمو قليلا هذا العام" عما توقعه صندوق النقد الدولي في تموز/يوليو.

وأضافت أنه لو عادت الدول الأغنى إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الوباء بحلول العام 2022، فإن "البلدان الناشئة والنامية ستبقى في حاجة إلى سنوات عدة للتعافي" من الأزمة التي سببها وباء كوفيد-19".

وأضافت أن البنوك المركزية الكبرى لديها مسؤولية في الحفاظ على تنسيق واضح بشأن نواياها للسياسة، بينما تتحول إلى تشديد السياسات النقدية.

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