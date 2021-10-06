الصين تعلن إعطاء أكثر من 2.2 مليار جرعة من لقاح كورونا

أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، أنها أعطت أكثر من 2.2 مليار جرعة لقاح ضد كورونا.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية في تقريرها اليوم الأربعاء، أن البر الرئيسي الصيني سجل يوم الثلاثاء الماضي 24 حالة إصابة وافدة بكوفيد-19، وحالتين إصابة محليتين.

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وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، أن حالة إصابة واحدة محلية العدوى سُجلت في مدينة هاربين بمقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرقي الصين، والحالة الأخرى في ولاية يلي القازاقية ذاتية الحكم، في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين.

وبالنسبة إلى الحالات الوافدة الجديدة، فتم الإبلاغ عن 13 حالة منها في يوننان، وأربع حالات في شانغهاي، وحالتين في قوانغشي، وحالة واحدة في كل من جيلين وهيلونغجيانغ وجيانغسو وفوجيانغ وشاندونغ.

ولم تسجل أي حالات جديدة يُشتبه بإصابتها أو حالات وفاة جديدة متعلقة بالمرض في البر الرئيسي.

وتم الإبلاغ عن إجمالي 9190 حالة وافدة في البر الرئيسي بحلول نهاية يوم الثلاثاء، من بينهم 8663 خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم، و527 لايزالون في المستشفى. ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات بين الحالات الوافدة.