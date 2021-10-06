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مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو تأتي دون التوقعات في أغسطس

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مبيعات التجزئة
متجر للسلع
اقتصاد أوروبا

مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو تأتي دون التوقعات في أغسطس

كبح المستهلكون الإنفاق على الأطعمة والمشروبات والتبغ

بروكسل - رويترز

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أظهرت بيانات، اليوم الأربعاء، أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو جاءت دون المتوقع في أغسطس/آب، إذ كبح المستهلكون الإنفاق على الأطعمة والمشروبات والتبغ.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن مبيعات التجزئة، وهي مؤشر على طلب المستهلكين، في 19 دولة تتعامل باليورو ارتفعت 0.3% على أساس شهري في أغسطس/آب، وذلك دون تغير عن العام السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة شهرية 0.8% وارتفاع 0.4% على أساس سنوي.

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وقال يوروستات إن مبيعات المواد الغذائية والمشروبات والتبغ تراجعت 1.7% على أساس شهري و1.9% على أساس سنوي، مما أدى إلى تراجع المؤشر العام على الرغم من ارتفاع المبيعات عبر الطلب من خلال البريد والإنترنت.

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