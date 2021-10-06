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معهد: زيادة وظائف القطاع الخاص الأميركي في سبتمبر

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اقتصاد أميركا

معهد: زيادة وظائف القطاع الخاص الأميركي في سبتمبر

وظائف القطاع الخاص زادت 568 ألف وظيفة الشهر الماضي

واشنطن - رويترز

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زاد عدد الوظائف بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في سبتمبر/أيلول، إذ بدأت إصابات كوفيد-19 في الانحسار، مما سمح للأميركيين بالسفر وارتياد المطاعم والانخراط من جديد في أنشطة أخرى تحتاج تواصلا كبيرا.

فقد أفاد تقرير التوظيف الوطني من معهد البحوث الاقتصادية اليوم الأربعاء بأن وظائف القطاع الخاص زادت 568 ألف وظيفة الشهر الماضي.

وجرى تعديل بيانات أغسطس/آب بالخفض بما يظهر إضافة 340 ألف وظيفة بدلا من 374 ألفا في القراءة السابقة.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة الوظائف في القطاع الخاص 428 ألف وظيفة.

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