8.95 مليار ريال تمويلات بنك التصدير والاستيراد السعودي بنهاية سبتمبر

قال بنك التصدير والاستيراد السعودي، إن طلبات التمويل المعتمدة وصلت إلى 89 طلباً بقيمة إجمالية تخطت 8.95 مليار ريال.

وأكد البنك في نشرته الخاصة عن أداء البنك بنهاية شهر سبتمبر 2021، أن على التزامه بقيم الشفافية والدقة حول منتجات التمويل والتأمين التي يقدمها، وجهوده في تمكين المصدِّرين السعوديين، وتنمية تصدير المنتجات الوطنية غير النفطية، وذلك ضمن مساعي البنك ليكون مساهماً رئيساً في تنمية الاقتصاد الوطني، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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وأشار البنك إلى أن نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المُمَوَّلة بلغت نسبة 51% من إجمال الطلبات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أطلق البنك 9 منتجات تمويل وتأمين تناسب احتياجات المصدِّرين السعوديين المختلفة، فيما ازداد عدد الدول التي أسهمت منتجات البنك في التصدير إليها مسجلة نحو 50 دولة حول العالم، في مقدمتها الصين والهند، تليها بلجيكا.

وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة وهولندا وسنغافورة وتايوان ومصر من بين أهم 10 دول صُدِّر إليها.

حول أبرز القطاعات التي استفادت من منتجات البنك، جاءت المنتجات الغذائية التي شكلت نسبة 24%، ثم الحديد والصلب بنسبة 10.5%، والمطاط واللدائن بنسبة 8.4%، ومنتجات الورق بنسبة 7.7%، والأدوية بنسبة 7.5%، والزراعة والاستزراع السمكي بنسبة 4.5%، إلى جانب قطاعات البتروكيماويات (التشييد والبناء، والبلاستيك).