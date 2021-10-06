.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ترمب خارج نطاق قائمة فوربس لأغنى 400 أميركي.. لهذا السبب

  • الخط
نوبات غضب ترمب كانت مرعبة
ترمب
ترمب

ترمب خارج نطاق قائمة فوربس لأغنى 400 أميركي.. لهذا السبب

الرئيس الأميركي السابق احتل العام الماضي المرتبة 339 وفق قائمة المجلة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

لم يدرج اسم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ضمن قائمة مجلة فوربس لأغنى 400 أميركي بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتقدر قيمة الثروة الحالية لترمب بحوالي 2.5 مليار دولار، مما يجعله أقل بـ 400 مليون دولار من الحد المقرر لإدراجه في قائمة هذا العام، حسبما ذكرت المجلة.

احتل ترمب في العام الماضي المرتبة 339 في الترتيب، لكن فوربس قالت إنه لم يلحق بأي من المراكز الـ 400 الأولى هذا العام حيث انخفضت ثروته بمقدار 600 مليون دولار منذ بداية الجائحة.

ووفقا لمجلة فوربس، ازدهرت أسهم التكنولوجيا والعملات المشفرة والأصول الأخرى في حقبة كورونا.

ارتفاع أسعار النفط يثير المخاوف التضخمية حول العالم النشرات الاقتصادية الأسواق العالمية ارتفاع أسعار النفط يثير المخاوف التضخمية حول العالم

وكتبت المجلة: "لكن الممتلكات في المدن الكبرى ، التي تشكل الجزء الأكبر من ثروة ترمب، قد ضعفت، مما أخرج الرئيس السابق من النادي الأكثر تميزا في البلاد".

وكان ترمب يدرج في القائمة كل عام منذ عام 1996، وبدأ ذلك باحتلاله رقم 368. وفي الفترة من 1997 إلى 2016، وهو العام الذي انتخب فيه، وجد نفسه في النصف العلوي من القائمة.

ومع ذلك، بدأ تراجعه في عام 2016، ومنذ ذلك الحين استمر ترمب في التدهور في الترتيب، قبل أن يسقط من القائمة تماما الآن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لقطات مذهلة.. كيف يبدو أن تكون داخل عين إعصار حقيقي؟ لقطات مذهلة.. كيف يبدو أن تكون داخل عين إعصار حقيقي؟
قبل مباراة بلاده مع السعودية.. سفير اليابان يشجع بقميص أخضر قبل مباراة بلاده مع السعودية.. سفير اليابان يشجع بقميص أخضر
الأكثر قراءة
ابنة عمرو دياب تكشف أسراراً عائلية.. ابنة عمرو دياب تكشف أسراراً عائلية.."أبي لا ينفق علي"
سعودية ضمن أفضل 10 مؤثرين بالعالم.. فمن هي؟ سعودية ضمن أفضل 10 مؤثرين بالعالم.. فمن هي؟
مصر.. مقتل ضابطي شرطة باشتباكات في الإسماعيلية مصر.. مقتل ضابطي شرطة باشتباكات في الإسماعيلية
اليابانيون يحذرون منتخبهم من خطورة اليابانيون يحذرون منتخبهم من خطورة "كوبو السعودي"
"أرامكو" تقترب من إزاحة "أبل" عن عرش شركات العالم الأعلى قيمة
لن تصدق.. هذه الخضار قد تقي من سرطان القولون لن تصدق.. هذه الخضار قد تقي من سرطان القولون
قبل أن تذهب
واشنطن تكشف عن حجم ترسانتها النووية.. كم تملك الآن؟
واشنطن تكشف عن حجم ترسانتها النووية.. كم تملك الآن؟
اكتشف المزيد