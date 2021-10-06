ترمب خارج نطاق قائمة فوربس لأغنى 400 أميركي.. لهذا السبب

لم يدرج اسم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ضمن قائمة مجلة فوربس لأغنى 400 أميركي بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتقدر قيمة الثروة الحالية لترمب بحوالي 2.5 مليار دولار، مما يجعله أقل بـ 400 مليون دولار من الحد المقرر لإدراجه في قائمة هذا العام، حسبما ذكرت المجلة.

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احتل ترمب في العام الماضي المرتبة 339 في الترتيب، لكن فوربس قالت إنه لم يلحق بأي من المراكز الـ 400 الأولى هذا العام حيث انخفضت ثروته بمقدار 600 مليون دولار منذ بداية الجائحة.

ووفقا لمجلة فوربس، ازدهرت أسهم التكنولوجيا والعملات المشفرة والأصول الأخرى في حقبة كورونا.

وكتبت المجلة: "لكن الممتلكات في المدن الكبرى ، التي تشكل الجزء الأكبر من ثروة ترمب، قد ضعفت، مما أخرج الرئيس السابق من النادي الأكثر تميزا في البلاد".

وكان ترمب يدرج في القائمة كل عام منذ عام 1996، وبدأ ذلك باحتلاله رقم 368. وفي الفترة من 1997 إلى 2016، وهو العام الذي انتخب فيه، وجد نفسه في النصف العلوي من القائمة.

ومع ذلك، بدأ تراجعه في عام 2016، ومنذ ذلك الحين استمر ترمب في التدهور في الترتيب، قبل أن يسقط من القائمة تماما الآن.