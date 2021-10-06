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S&P: نسبة القروض المتعثرة لن تتجاوز 6% خلال العامين القادمين بالخليج

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اقتصاد الخليج

S&P: نسبة القروض المتعثرة لن تتجاوز 6% خلال العامين القادمين بالخليج

وسط السحب التدريجي لبرامج التحفيز

دبي - العربية.نت

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توقعت وكالة ستاندرد آند بورز، في تقريرها الأخير بشأن بنوك دول الخليج، ارتفاع نسبة القروض المتعثرة خلال العامين القادمين دون أن تتجاوز نسبة الـ 6%، مقارنة بـ 3.8% في 30 يونيو الماضي.

يأتي ذلك وسط السحب التدريجي لبرامج التحفيز وتداعيات أزمة كورونا على الأعمال الصغيرة.

وقالت إنه على الرغم من الانتعاش الاقتصادي، من المرجح أن يبقى نمو الإقراض في دول الخليج ضعيفًا خلال العامين المقبلين، باستثناء السعودية، مدفوعا بالرهون العقارية وتنفيذ استثمارات رؤية 2030.

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وفي سياق متصل ، توقعت الوكالة نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي 1.8% في عام 2021 و4% في عام 2022.

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