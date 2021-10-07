أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 10 سنوات

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، اليوم الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر/أيلول لتبلغ ذروة عشر سنوات مدفوعة بارتفاع أسعار الحبوب والزيوت النباتية.

ورفعت المنظمة، ومقرها روما، كذلك قليلا توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2021 إلى مستوى قياسي عند 2.8 مليار طن من 2.788مليار طن في تقديرات الشهر الماضي، لكنها قالت إن هذه التوقعات القياسية تظل أقل من الاستهلاك المتوقع.

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وسجل مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يرصد الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأكثر تداولا، 130 نقطة في المتوسط الشهر الماضي، وهي القراءة الأعلى منذ سبتمبر/أيلول 2011، بالمقارنة مع القراءة المعدلة لشهر أغسطس/آب عند 128.5 نقطة.

وكانت قراءة شهر أغسطس/آب السابقة 127.4 نقطة.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار 32.8% في سبتمبر/أيلول.

وارتفعت أسعار السلع الزراعية بشدة العام الماضي مدفوعة بضعف المحاصيل والطلب القوي من الصين.

كما ارتفع مؤشر فاو لأسعار الحبوب بنسبة 2.0% في سبتمبر عن الشهر السابق. وقد أدى ذلك إلى زيادة بنسبة 4% تقريباً في أسعار القمح، حيث أشارت وكالة الأمم المتحدة إلى تشديد توافر الصادرات وسط طلب قوي.

وقال كبير الاقتصاديين في فاو عبد الرضا عباسيان في بيان "من بين الحبوب الرئيسية، سيكون القمح محط التركيز في الأسابيع المقبلة حيث يجب اختبار الطلب مقابل ارتفاع الأسعار السريع".

فيما أشارت، فاو، إلى ارتفاع أسعار الزيوت النباتية العالمية بنسبة 1.7% على أساس شهري، وتظهر ارتفاعا على أساس سنوي بنحو 60%، مع ارتفاع أسعار زيت النخيل بسبب الطلب القوي على الواردات والمخاوف بشأن نقص العمالة في ماليزيا.

كما ارتفعت العقود الآجلة لزيت النخيل في أوائل أكتوبر لتصل إلى مستويات قياسية، حيث قادت زيادة في أسواق النفط الخام مزيداً من الدعم للزيوت النباتية المستخدمة في وقود الديزل الحيوي.

وارتفعت أسعار السكر العالمية بنسبة 0.5% في سبتمبر مع القلق بشأن الأحوال الجوية السيئة للمحاصيل في البرازيل، أكبر دولة مصدرة، قابله جزئياً تباطؤ في الطلب على الواردات وتوقعات إنتاج مواتية في الهند وتايلاند، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة.

وبالنسبة لإنتاج الحبوب، توقعت الفاو محصولاً عالمياً قياسياً يبلغ 2.800 مليار طن في عام 2021، بارتفاع طفيف عن 2.788 مليار طن مقدرة قبل شهر.

وقالت فاو في مذكرة للطلب والطلب على الحبوب إن ذلك سيكون أقل من استخدام الحبوب في العالم البالغ 2.811 مليار طن وهو تنبؤ معدّل بالزيادة 2.7 مليون طن مقارنة بالشهر السابق ليعكس بشكل رئيسي زيادة استخدام القمح في العلف الحيواني.

وأضافت فاو أنه من المتوقع أن تنخفض مخزونات الحبوب العالمية في 2021/202 لكنها ستظل عند مستوى مريح.