الكونغرس يتوصل إلى اتفاق لتجنّب تخلف أميركا عن سداد ديونها

أعلن معاون بمجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الخميس، أن زعماء المجلس وافقوا اليوم الخميس على زيادة الحد المسموح لوزارة الخزانة باقتراضه بواقع 480 مليار دولار.

وأضاف أن هذا المبلغ هو ما قالت وزارة الخزانة إنه لازم لتمديد سقف الدين حتى الثالث من ديسمبر / كانون الأول.

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وسقف الدين العام هو الحد الأقصى قانونا للمديونية العامة في الولايات المتحدة، وهو محدد عند 28.4 تريليون دولار.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية سيتم بلوغ هذا الحد في 18 أكتوبر.

وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور تشاك شومر حذر الثلاثاء، من أنّه إذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين العام وبقي خطر تخلّف الولايات المتّحدة عن سداد ديونها ماثلاً، فقد تخفّض وكالات التصنيف الائتماني "قريباً جداً" تصنيف الديون الأميركية.