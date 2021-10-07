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تراجع الناتج الصناعي لأكبر اقتصاد أوروبي بسبب اضطرابات سلاسل التوريد

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مصنع ألماني للروبوتات
مصنع ألماني
اقتصاد أوروبا

تراجع الناتج الصناعي لأكبر اقتصاد أوروبي بسبب اضطرابات سلاسل التوريد

هذه الاضطرابات تعرقل النمو في ألمانيا

برلين – رويترز

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أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، أن الناتج الصناعي الألماني انخفض أكثر بكثير مما كان متوقعا في أغسطس، نتيجة اضطرابات في سلاسل التوريد التي تعرقل النمو في أكبر اقتصادات أوروبا.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي، إن الناتج الصناعي انخفض 4% على أساس شهري بعد زيادة 1.3% في يوليو.

كان استطلاع أجرته رويترز قد أشار إلى انخفاض 0.4% في أغسطس.

تراجع البطالة في ألمانيا في سبتمبر برغم اختناقات الإمداد اقتصاد اقتصاد أوروبا تراجع البطالة في ألمانيا في سبتمبر برغم اختناقات الإمداد

كشفت بيانات رسمية حديثة، أن البطالة تراجعت في ألمانيا في سبتمبر، مما يشير إلى أن اختناقات سلاسل الإمداد التي تؤثر سلبا على الشركات الصناعية لم تضر حتى الآن تعافي أكبر اقتصاد أوروبي.

وقال مكتب العمل إن عدد العاطلين انخفض 30 ألفا بعد التعديل في ضوء عوامل موسمية إلى مليونين و508 آلاف. وكان استطلاع أجرته رويترز توقع انخفاضا قدره 33 ألفا.

وظل معدل البطالة المعدل في ضوء عوامل موسمية دون تغيير عند 5.5%.

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