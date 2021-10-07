.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على نادي نيوكاسل

  • الخط
General views outside Newcastle United's St James' Park stadium ahead of a purported club takeover - St James' Park, Newcastle, Britain. (Reuters)
نيوكاسل وصندوق الاستثمارات
السعودية

صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على نادي نيوكاسل

عبر مجموعة تضم شركة "PCP Capital Partners" و"RB Sports & Media"

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الخميس، إنه أكمل الاستحواذ على 100% من نادي نيوكاسل الإنجليزي.

وأضاف صندوق الاستثمارات أنه يتطلع للعمل مع جماهير نيوكاسل لما فيه مصلحة النادي.

وتابع: "أكملت مجموعة استثمارية يقودها صندوق الاستثمارات العامة، وتضم أيضاً شركة "PCP Capital Partners" و"RB Sports & Media"، عملية الاستحواذ بنسبة 100% على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي".

وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان "نسعد اليوم بالإعلان عن الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد، أحد أشهر الأندية في كرة القدم الإنجليزية، ونشكر في هذه المناسبة جماهير نيوكاسل على إخلاصهم لهذا الكيان العريق على مر السنين، ونتطلع للعمل معهم لما فيه مصلحة النادي".

وأعلن الدوري الإنجليزي في بيان، أن الصندوق استحوذ على النادي بالكامل.

وفي يوليو الماضي، أعلنت مجموعة استثمارية يقودها صندوق الاستثمارات العامة السعودي انسحابها من صفقة الاستحواذ على النادي بسبب الإجراءات الطويلة التي استغرقتها الصفقة وقتها، والأوضاع العالمية في ظل انتشار كورونا.

وقدرت قيمة صفقة الاستحواذ وقتها بنحو 340 مليون جنيه استرليني، وكان مالك النادي الحالي MIKE ASHLEY قد اشترى النادي عام 2007 مقابل 134 مليون جنيه.

ويعمل الصندوق السعودي على تنويع الاستثمار وتوسيع محفظته الاستثمارية لتحقيق مكاسب طويلة الأجل، إذ يبحث عن فرص استثمارية استراتيجية جذابة محليا ودوليا، سعيا منه إلى تحقيق العوائد والمساهمة في عملية التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل للمملكة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
آخر تفاصيل الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي آخر تفاصيل الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي
17 خطأ تحول دون نجاح جهودك المضنية لإنقاص وزنك! 17 خطأ تحول دون نجاح جهودك المضنية لإنقاص وزنك!
الأكثر قراءة
نبات شهير يحميك من الزهايمر والخرف نبات شهير يحميك من الزهايمر والخرف
مصريون: لا نريد سعد لمجرد في بلدنا مصريون: لا نريد سعد لمجرد في بلدنا
"محلل" تزوج أكثر من 33 مرة يثير زوبعة بمصر.. والإفتاء تحسم الجدل
بالصور.. تأثيرات الإعصار شاهين تضرب شرقي اليمن بالصور.. تأثيرات الإعصار شاهين تضرب شرقي اليمن
ياسر الرميان رئيساً لنادي نيوكاسل ياسر الرميان رئيساً لنادي نيوكاسل
فنانة مصرية تتلقى تحذيرا من مسلسل كوري فنانة مصرية تتلقى تحذيرا من مسلسل كوري
قبل أن تذهب
كيف يتلاعب أردوغان بورقة اللاجئين لابتزاز الاتحاد الأوروبي؟
كيف يتلاعب أردوغان بورقة اللاجئين لابتزاز الاتحاد الأوروبي؟
اكتشف المزيد