صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على نادي نيوكاسل

قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الخميس، إنه أكمل الاستحواذ على 100% من نادي نيوكاسل الإنجليزي.

وأضاف صندوق الاستثمارات أنه يتطلع للعمل مع جماهير نيوكاسل لما فيه مصلحة النادي.

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وتابع: "أكملت مجموعة استثمارية يقودها صندوق الاستثمارات العامة، وتضم أيضاً شركة "PCP Capital Partners" و"RB Sports & Media"، عملية الاستحواذ بنسبة 100% على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي".

أكملت مجموعة استثمارية يقودها #صندوق_الاستثمارات_العامة، وتضم أيضاً شركة "PCP Capital Partners" و "RB Sports & Media" ("المجموعة الاستثمارية")، عملية الاستحواذ بنسبة 100٪ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي @NUFC pic.twitter.com/xn8L0IduNQ — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) October 7, 2021

وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان "نسعد اليوم بالإعلان عن الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد، أحد أشهر الأندية في كرة القدم الإنجليزية، ونشكر في هذه المناسبة جماهير نيوكاسل على إخلاصهم لهذا الكيان العريق على مر السنين، ونتطلع للعمل معهم لما فيه مصلحة النادي".

وأعلن الدوري الإنجليزي في بيان، أن الصندوق استحوذ على النادي بالكامل.

وفي يوليو الماضي، أعلنت مجموعة استثمارية يقودها صندوق الاستثمارات العامة السعودي انسحابها من صفقة الاستحواذ على النادي بسبب الإجراءات الطويلة التي استغرقتها الصفقة وقتها، والأوضاع العالمية في ظل انتشار كورونا.

وقدرت قيمة صفقة الاستحواذ وقتها بنحو 340 مليون جنيه استرليني، وكان مالك النادي الحالي MIKE ASHLEY قد اشترى النادي عام 2007 مقابل 134 مليون جنيه.

ويعمل الصندوق السعودي على تنويع الاستثمار وتوسيع محفظته الاستثمارية لتحقيق مكاسب طويلة الأجل، إذ يبحث عن فرص استثمارية استراتيجية جذابة محليا ودوليا، سعيا منه إلى تحقيق العوائد والمساهمة في عملية التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل للمملكة.