.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مصر تعتزم تدبير أول تمويل مستدام وإسلامي بملياري دولار

  • الخط
وزارة المالية المصرية مناسبة
وزارة المالية المصرية
اقتصاد مصر

مصر تعتزم تدبير أول تمويل مستدام وإسلامي بملياري دولار

تمتثل لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وإسلامية مشتركة لأجل

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الحكومة المصرية، البدء فى تدبير أول تسهيلات تمويلية لأجل تقليدى وفقًا لإطار التمويل الأخضر وإسلامي مشترك بقيمة 2 مليار دولار.

وقد تم اختيار كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وبنك أبوظبي الأول كمنسقين عالميين مشتركين، ومنظمين رئيسيين مفوضين ومديري الاكتتاب لهذه التسهيلات التمويلية المشتركة.

يمتد أجل استحقاق التسهيلات التمويلية المشتركة لثلاث سنوات، وسيتم تحديد المشروعات الخضراء التى سيتم تمويلها أو إعادة تمويلها وفقًا لإطار التمويل الأخضر الذى دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2020، وسيتم استخدام شريحة التمويل الإسلامي لتمويل عجز الموازنة العامة.

فيديكس تقدم خدماتها مباشرة في السعودية وتستثمر 400 مليون دولار قصص اقتصادية اقتصاد السعودية فيديكس تقدم خدماتها مباشرة في السعودية وتستثمر 400 مليون دولار

وقالت وزارة المالية المصرية إن هذه الخطوة تأتى في إطار حرص الحكومة على تنويع مصادر التمويل، والتوجه لأسواق مختلفة لتدبير الاحتياجات اللازمة للخزانة العامة للدولة.

كانت مصر قد نجحت فى سداد التسهيل الذى سبق أن حصلت عليه لمدة عام بقيمة 2 مليار دولار.

وذكر بيان لبنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الخميس، أجل استحقاق التسهيلات المشتركة يمتد لثلاث سنوات، وسيتم استخدام شريحة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في تمويل المشاريع الخضراء وفقاً لإطار عمل التمويل الأخضر لوزارة المالية في مصر، الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2020.

وسيتم استخدام شريحة التمويل الإسلامي لتمويل الموازنة العامة.

كانت مصر قد باعت سندات على ثلاث شرائح بثلاثة مليارات دولار خلال سبتمبر الجاري، وأنها قلصت العائد على جميع الشرائح بعد أن استقطبت طلبات بأكثر من 8.25 مليار دولار على ثاني بيع سندات لها في 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
آخر تفاصيل الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي آخر تفاصيل الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي
17 خطأ تحول دون نجاح جهودك المضنية لإنقاص وزنك! 17 خطأ تحول دون نجاح جهودك المضنية لإنقاص وزنك!
الأكثر قراءة
نبات شهير يحميك من الزهايمر والخرف نبات شهير يحميك من الزهايمر والخرف
مصريون: لا نريد سعد لمجرد في بلدنا مصريون: لا نريد سعد لمجرد في بلدنا
"محلل" تزوج أكثر من 33 مرة يثير زوبعة بمصر.. والإفتاء تحسم الجدل
بالصور.. تأثيرات الإعصار شاهين تضرب شرقي اليمن بالصور.. تأثيرات الإعصار شاهين تضرب شرقي اليمن
ياسر الرميان رئيساً لنادي نيوكاسل ياسر الرميان رئيساً لنادي نيوكاسل
فنانة مصرية تتلقى تحذيرا من مسلسل كوري فنانة مصرية تتلقى تحذيرا من مسلسل كوري
قبل أن تذهب
كيف يتلاعب أردوغان بورقة اللاجئين لابتزاز الاتحاد الأوروبي؟
كيف يتلاعب أردوغان بورقة اللاجئين لابتزاز الاتحاد الأوروبي؟
اكتشف المزيد