هل تصوت أميركا على استقالة مديرة صندوق النقد الدولي بسبب الصين؟

يناقش مسؤولو وزارة الخزانة الأميركية اليوم الخميس، ما إذا كان يتعيّن على الولايات المتحدة التصويت لاستقالة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا.

يأتي ذلك وسط مزاعم أن غورغيفا ومسؤولين كبار آخرين بالبنك الدولي كانوا قد ضغطوا على الموظفين عام 2018 لرفع ترتيب الصين في تقرير مؤثر يصنف الدول على أساس مدى سهولة تنفيذ أنشطة الأعمال.

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وتعقيبا على ذلك، نفت "غورغيفا "ممارسة أي ضغط على موظفي البنك الدولي لاتخاذ أي إجراءات لتغيير ترتيب الصين في ذلك الوقت.

يُذكر أن موقف واشنطن من هذه المسألة يعتبر أساسيا كونها تمتلك الحصة الأكبر من حقوق التصويت للصندوق بنسبة 16.5%.