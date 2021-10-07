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عجز ميزانية عُمان خلال أول 8 أشهر يتراجع 46% إلى 2.7 مليار دولار

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اقتصاد سلطنة عمان مناسبة
سلطنة عمان
اقتصاد عمان

عجز ميزانية عُمان خلال أول 8 أشهر يتراجع 46% إلى 2.7 مليار دولار

بدعم من ارتفاع أسعار النفط

دبي - العربية.نت

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قالت وزارة المالية العمانية، اليوم الخميس، إن عجز الميزانية الحكومية منذ بداية العام لنهاية أغسطس الماضي بلغ 1051.8 مليون ريال عماني (2.735 مليار دولار) بانخفاض سنوي 46.2%، إذ استفادت من ارتفاع أسعار النفط.

وارتفعت إيرادات الدولة 13.9% لتصل إلى 6.3 مليار ريال منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس/ آب مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الوزارة في بيان إن هذه الزيادة انعكست في تحسن أسعار النفط والغاز على مدار الأشهر الماضية. وزاد الإنفاق العام 1.7% على أساس سنوي، وفقا لرويترز.

وأشارت ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني يوم السبت الماضي إلى أنها عدلت نظرتها المستقبلية بشأن سلطنة عمان إلى إيجابية من مستقرة بسبب ارتفاع أسعار النفط وخططها للإصلاح المالي التي من المتوقع أن تقلص العجز الحكومي وتبطئ ارتفاع مستويات الدين على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

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