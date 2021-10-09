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إعلام لبناني: انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل عن البلاد

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أزمة الكهرباء في لبنان (أرشيفية- رويترز)
أزمة الكهرباء في لبنان (أرشيفية- رويترز)
لبنان

إعلام لبناني: انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل عن البلاد

الانقطاع جاء بعد تدني توليد الطاقة إلى ما دون 200 ميغاوات

دبي - العربية.نت

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أفاد تلفزيون "إل بي سي آي" اللبناني اليوم السبت بانفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل في لبنان بعد توقف محطتي الزهراني ودير عمار نتيجة نفاد المازوت.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أوضح التلفزيون أن الانقطاع جاء بعد تدني توليد الطاقة إلى ما دون 200 ميغاوات.

وحذرت مؤسسة كهرباء لبنان، الشهر الماضي، من انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء البلاد، في ظل انخفاض حاد لمخزوناتها من المحروقات.

وذكرت الشركة في بيان، أنها تستطيع توليد أقل من 500 ميغاوات من الكهرباء باستخدام زيت الوقود الذي تحصل عليه بموجب اتفاقية تبادل مع العراق.

وأدى النقص الهائل في المحروقات إلى عجز الدولة عن توفير أي إمدادات تذكر للكهرباء على مدى الشهور القليلة الماضية، بينما اعتمد الكثير من اللبنانيين على المولدات الخاصة.

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وأوردت الشركة أن مخزونها المتبقي من المحروقات تدنى بشكل حاد جدا، حتى إنه نفد بالكامل في عدد من المعامل مما أدى إلى توقفها قسريا عن إنتاج الطاقة.

وقالت الشركة في بيان، إن جميع الخيارات التي يمكن اللجوء إليها استنفدت، فيما لم يعد بإمكانها سوى تسيير المجموعات الإنتاجية المتبقية بما يتجانس مع مخزونها المتبقي من المحروقات.

منذ مايو الماضي، أعلنت شركة كارباورشيب التركية، التي تزود لبنان بالكهرباء من محطتين عائمتين، أنها أوقفت الإمدادات بسبب متأخرات السداد وبعد تهديد قانوني لمحطتيها في لبنان الذي يواجه أزمة اقتصادية عميقة.

يحصل لبنان على 370 ميغاوات من الكهرباء من الشركة أو ما يعادل ربع الإمدادات الحالية للبلاد.

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