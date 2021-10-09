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الشارقة.. مركز الرحمانية للتسوق يطلق حملة تسويقية حتى 5 نوفمبر

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مركز الرحمانية للتسوق في الشارقة
اقتصاد

الشارقة.. مركز الرحمانية للتسوق يطلق حملة تسويقية حتى 5 نوفمبر

الحريمل: تجربة تسوق متكاملة للزوار في أجواء من الترفيه والمرح العائلي

دبي - العربية.نت

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أطلق مركز الرحمانية للتسوق، في الشارقة حملة "اكتشف عالماً من المفاجآت" التي تتواصل حتى الخامس من نوفمبر المقبل، وتتضمن العديد من العروض الترفيهية الحيّة، وورش العمل، والألعاب، وغيرها الكثير.

وسيحصل المتسوقون في مركز الرحمانية خلال فترة الحملة، على فرصة المشاركة في عدة أنشطة مثل تسوق واربح للحصول على جوائز فورية، ولعبة رمي الحائط، وورش الألعاب للأطفال.

وتتضمن الحملة الترويجية الجديدة عروضاً يقدمها فنانون محترفون، وورش تدريبية وتعليمية للأطفال من مختلف الأعمار، إضافة إلى فعاليات ترفيهية أخرى عديدة تجمع أفراد العائلة وتقام كل مساء من الأربعاء إلى السبت كل أسبوع.

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وأكد المدير التنفيذي لقطاع الشركات الجديدة في تعاونية الشارقة، عبدالله الحريمل، حرص مركز الرحمانية على تقديم تجربة تسوق متكاملة للزوار في أجواء من الترفيه والمرح العائلي، مع الاستفادة من قائمة واسعة من المرافق التي تشمل هايبرماركت تعاونية الشارقة، المطاعم والمقاهي، محلات بيع التجزئة، والمركز الترفيهي العائلي "فابي لاند"، إضافة إلى مكافأة المتسوقين بالجوائز والهدايا القيّمة.

وأضاف:" أن الحملة تهدف إلى تشجيع العائلات على زيارة مركز الرحمانية، والاستمتاع بإظهار مهاراتهم في كافة الفعاليات والورش التعليمية، وذلك على مدى شهر كامل من المتعة والمرح والفائدة".وتشمل الجوائز الفورية التي يتجاوز عددها 1200 جائزة، قسائم وبطاقات مشتريات من عدة محلات متواجدة في مركز الرحمانية.

يستهدف مركز الرحمانية بأن يكون محطة واحدة شاملة لجميع الاحتياجات المجتمعية للتسوق والترفيه، إضافة إلى موقعه الاستراتيجي على بعد 10 دقائق من مطار الشارقة.

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