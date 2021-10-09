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21 شركة سعودية غذائية تعرض منتجاتها في "أنوقا" الألماني

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مصنع في السعودية
برنامج صنع في السعودية (الصورة أرشيفية)
السعودية

21 شركة سعودية غذائية تعرض منتجاتها في "أنوقا" الألماني

ارتفاع صادرات الأغذية 9% بالنصف الأول 2021 لـ 7.4 مليار ريال

الرياض - واس

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يشارك برنامج "صنع في السعودية" في معرض أنوقا 2021 المنعقد في مدينة كولن الألمانية خلال الفترة من 9 - 13 أكتوبر الجاري، بحضور 21 شركة سعودية من قطاع الأغذية.

تأتي مشاركة البرنامج انطلاقًا من دوره في تسويق المنتجات الوطنية محليًا وإقليميًا وعالميًا، وتوجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية، وصولًا إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65% ورفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى نحو 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030.

وأوضح أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية فيصل بن سعد البداح، أن الصادرات السعودية من قطاع الأغذية شهدت ارتفاعًا بنسبة 9% في النصف الأول من عام 2021، مقارنةً بذات المدة من عام 2020، إذ بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال.

يذكر أن برنامج "صُنِع في السعودية" قد أطلقته هيئة تنمية الصادرات السعودية، بهدف زيادة الاستهلاك المحلي وحصة السوق للسلع والخدمات المحلية، وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية في أسواق التصدير ذات الأولوية، والإسهام في تعزيز جاذبية القطاع الصناعي السعودي للاستثمار المحلي والأجنبي.

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