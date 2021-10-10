اتفاق عالمي طال انتظاره بشأن ضرائب الشركات متعددة الجنسيات

بعد مفاوضات دامت أربع سنوات تم التوصل إلى اتفاق عالمي، يضمن دفع الشركات الكبرى ضرائب بنسبة 15% كحد أدنى.

يهدف الاتفاق إلى منع الشركات الكبيرة من جني الأرباح في دول تنخفض فيها الضرائب مثل أيرلندا.

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من جانبها، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الاتفاق يغطي 90% من الاقتصاد العالمي.

ويرى الرئيس الأميركي "جو بايدن" أن هذا الاتفاق سيؤدي لتكافؤ الفرص بين العمال الأميركيين ودافعي الضرائب. فيما أشاد وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، بالاتفاق، قائلا إن الطريق أصبح واضح المعالم لنظام ضريبي أكثر عدلا، بحيث يدفع اللاعبون الكبار نصيبهم العادل في أي مكان يعملون فيه.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن الاتفاق سيضمن أن عمالقة القطاع الرقمي سيدفعون قسما عادلا من الضرائب، كما أنه سيفتح الطريق أمام ثورة مالية حقيقية.