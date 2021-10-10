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ارتفاع الإنتاج الصناعي بـ5.8% في السعودية الشهر الماضي

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مصنع في السعودية
مصنع في السعودية
اقتصاد السعودية

ارتفاع الإنتاج الصناعي بـ5.8% في السعودية الشهر الماضي

نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 6.5%

دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 5.8% في شهر أغسطس من العام 2021، مقارنة بالشهر المماثل من 2020.

وقالت الهيئة في بيان على "تداول السعودية"، إن الارتفاع جاء نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 6.5%، لا سيما أن وزنه القياسي في المؤشر يبلغ 74.5%، وذلك لأن المملكة رفعت إنتاج النفط من 8.9 مليون برميل يومياً في أغسطس 2020 إلى 9.5 مليون برميل يومياً في أغسطس 2021.

وعلى أساس شهري، ارتفع أداء مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 3.6% في أغسطس 2021، مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفع إنتاج نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1% مقارنة بالشهر السابق، وارتفع إنتاج نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 13% مقارنة بشهر يوليو 2021.

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