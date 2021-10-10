ارتفاع الإنتاج الصناعي بـ5.8% في السعودية الشهر الماضي

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 5.8% في شهر أغسطس من العام 2021، مقارنة بالشهر المماثل من 2020.

وقالت الهيئة في بيان على "تداول السعودية"، إن الارتفاع جاء نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 6.5%، لا سيما أن وزنه القياسي في المؤشر يبلغ 74.5%، وذلك لأن المملكة رفعت إنتاج النفط من 8.9 مليون برميل يومياً في أغسطس 2020 إلى 9.5 مليون برميل يومياً في أغسطس 2021.

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وعلى أساس شهري، ارتفع أداء مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 3.6% في أغسطس 2021، مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفع إنتاج نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1% مقارنة بالشهر السابق، وارتفع إنتاج نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 13% مقارنة بشهر يوليو 2021.