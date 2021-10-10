.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تعديلات معالجة ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. توضيحات مهمة

  • الخط
اقتصاد السعودية مناسبة
الرياض
السعودية

تعديلات معالجة ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. توضيحات مهمة

هيئة الزكاة تُطلق الدليل الإرشادي التفاعلي للآلية الجديدة الخاصة بالمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية

الرياض - واس

نشر في: آخر تحديث:

أطلقت هيئة الزكاة والضريبة، والجمارك الدليل الإرشادي التفاعلي لتعديل المعالجة الضريبية للتوريدات التي تتم من المنشآت لصالح جهة حكومية وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وذلك بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة أمس الأول 8 أكتوبر 2021، بالموافقة على تعديل أحكام المادة (العشرين) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، والخاصة بتحديد تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة في حالات محددة.

يوضّح الدليل نطاق تعديل المعالجة الضريبية وأثره، مع أمثلة توضيحية عملية ومبسطة لتوضيح الفارق بين المعالجتيْن السابقة والحالية، وكذلك تعريف الجهات الحكومية المقصودة في القرار، إضافة إلى تحديد التوريدات المشمولة في التعديل (المطالبات الجديدة / السلع والخدمات أيًا كانت طبيعتها).

كما يتضمن الدليل الإرشادي التفاعلي الذي أطلقته الهيئة اليوم، متطلبات إصدار الفواتير الضريبية وفق أحكام النظام واللائحة، والغرامات المفروضة في حالات عدم الالتزام، وكذلك كافة الأسئلة المتداولة حول قرار تعديل المعالجة الضريبية.

ريلاينس تشتري شركة آر إي سي سولار مقابل 771 مليون دولار قصص اقتصادية الطاقة المتجددة ريلاينس تشتري شركة آر إي سي سولار مقابل 771 مليون دولار

يأتي إطلاق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الدليل الإرشادي التفاعلي لتعديل المعالجة الضريبية للتوريدات التي تتم لصالح جهة حكومية وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بهدف التسهيل على المكلفين من قطاع الأعمال ممن تربطهم عقود مع جهات ومؤسسات حكومية.

دعت "الزكاة والضريبة والجمارك" جميع المهتمين إلى الاطلاع على الدليل بالضغط هنا، كما دعت الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذه التعديلات، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني info@zatca.gov.sa أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@Zatca_Care)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دراسة تنسف ما سبق.. نواة الأرض ليست صلبة بالكامل! دراسة تنسف ما سبق.. نواة الأرض ليست صلبة بالكامل!
احذروا هذه الأنواع من الأسماك.. تسبب ظهور احذروا هذه الأنواع من الأسماك.. تسبب ظهور "الكرش"
الأكثر قراءة
دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم
فيديو من السعودية.. أحرق سيارة وهرب حتى كشفته الكاميرات فيديو من السعودية.. أحرق سيارة وهرب حتى كشفته الكاميرات
تعديلات معالجة ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. توضيحات مهمة تعديلات معالجة ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. توضيحات مهمة
حادث مروع في مصر.. سقوط حافلة بركابها في مياه النيل حادث مروع في مصر.. سقوط حافلة بركابها في مياه النيل
بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف حالته الصحية بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف حالته الصحية
سعوديان عاد لهما البصر بعد معاناة 13 عاماً.. والدهما يروي سعوديان عاد لهما البصر بعد معاناة 13 عاماً.. والدهما يروي
قبل أن تذهب
عودة الشرعية.. شعار أنصار حركة النهضة لتحريض الشارع التونسي
عودة الشرعية.. شعار أنصار حركة النهضة لتحريض الشارع التونسي
اكتشف المزيد