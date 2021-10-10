.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الصين ترفع أسعار التجزئة للبنزين والديزل

  • الخط
ناقلة نفط في أحد موانئ الصين
ناقلة نفط في ميناء بالصين
اقتصاد الصين

الصين ترفع أسعار التجزئة للبنزين والديزل

سعر البنزين سيرتفع بواقع 53.4 دولار للطن

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بدأت الصين تطبيق رفع أسعار التجزئة للبنزين والديزل بشكل كبير اليوم الأحد، حسبما أعلن أكبر مخطط اقتصادي في البلاد.

وذكرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أن سعر البنزين سيرتفع بواقع 345 يوانا (نحو 53.4 دولار) للطن، بينما سيرتفع سعر الديزل بواقع 330 يوانا.

وقالت اللجنة إن أسعار النفط الخام الدولية قد تستمر في الارتفاع على المدى القصير بدعم من النمو الاقتصادي العالمي والطلب المتزايد، نقلاً عن وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

الثريا للاتصالات التابعة لـ "الياه سات" تبرم عقود توزيع بـ 316 مليون درهم شركات سوق أبوظبي الثريا للاتصالات التابعة لـ "الياه سات" تبرم عقود توزيع بـ 316 مليون درهم

بموجب آلية التسعير الحالية، إذا تغيرت أسعار النفط الخام الدولية بأكثر من 50 يوانا للطن وظلت عند هذا المستوى لمدة 10 أيام عمل، فسيتم تعديل أسعار المنتجات النفطية المكررة مثل البنزين والديزل في الصين وفقا لذلك.

وطُلب من أكبر ثلاث شركات نفط في الصين، وهي شركة البترول الوطنية الصينية وشركة البترول والكيماويات الصينية والمؤسسة الصينية الوطنية للنفط البحري، الحفاظ على إنتاج النفط وتسهيل نقله لضمان استقرار الإمدادات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو يهزّ أميركا.. الشرطة تسحب رجلا قعيدا وترميه أرضا! فيديو يهزّ أميركا.. الشرطة تسحب رجلا قعيدا وترميه أرضا!
انقسام وبلبلة بين موظفي فيسبوك.. نار التسريبات لم تهدأ انقسام وبلبلة بين موظفي فيسبوك.. نار التسريبات لم تهدأ
الأكثر قراءة
دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم
فيديو من السعودية.. أحرق سيارة وهرب حتى كشفته الكاميرات فيديو من السعودية.. أحرق سيارة وهرب حتى كشفته الكاميرات
تحرش وحاول اغتصاب 7 فتيات..فضيحة تطال فناناً مصرياً تحرش وحاول اغتصاب 7 فتيات..فضيحة تطال فناناً مصرياً
تعديلات معالجة ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. توضيحات مهمة تعديلات معالجة ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. توضيحات مهمة
بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف حالته الصحية بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف حالته الصحية
اختفاء غامض لـ3 فتيات في مصر.. وفيديو يكشف آخر ظهور لهن اختفاء غامض لـ3 فتيات في مصر.. وفيديو يكشف آخر ظهور لهن
قبل أن تذهب
عودة الشرعية.. شعار أنصار حركة النهضة لتحريض الشارع التونسي
عودة الشرعية.. شعار أنصار حركة النهضة لتحريض الشارع التونسي
اكتشف المزيد