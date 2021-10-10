الصين ترفع أسعار التجزئة للبنزين والديزل

بدأت الصين تطبيق رفع أسعار التجزئة للبنزين والديزل بشكل كبير اليوم الأحد، حسبما أعلن أكبر مخطط اقتصادي في البلاد.

وذكرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أن سعر البنزين سيرتفع بواقع 345 يوانا (نحو 53.4 دولار) للطن، بينما سيرتفع سعر الديزل بواقع 330 يوانا.

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وقالت اللجنة إن أسعار النفط الخام الدولية قد تستمر في الارتفاع على المدى القصير بدعم من النمو الاقتصادي العالمي والطلب المتزايد، نقلاً عن وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

بموجب آلية التسعير الحالية، إذا تغيرت أسعار النفط الخام الدولية بأكثر من 50 يوانا للطن وظلت عند هذا المستوى لمدة 10 أيام عمل، فسيتم تعديل أسعار المنتجات النفطية المكررة مثل البنزين والديزل في الصين وفقا لذلك.

وطُلب من أكبر ثلاث شركات نفط في الصين، وهي شركة البترول الوطنية الصينية وشركة البترول والكيماويات الصينية والمؤسسة الصينية الوطنية للنفط البحري، الحفاظ على إنتاج النفط وتسهيل نقله لضمان استقرار الإمدادات.