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الكويت تجذب استثمارات بـ 3.3 مليار دولار خلال 5 سنوات

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اقتصاد الكويت

الكويت تجذب استثمارات بـ 3.3 مليار دولار خلال 5 سنوات

الاستثمارات تركزت بمجالات عدة أبرزها التكنولوجيا والصحة والمقاولات

دبي - العربية.نت

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أكد عبدالله الصباح، مساعد المدير العام للعمليات الاستثمارية لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، أن بلاده تمكنت من جذب استثمارات تخطت مليار دينار (3.3 مليار دولار) خلال السنوات الـ 5 الأخيرة.

وأضاف الصباح في مقابلة مع "العربية" أن هذه الاستثمارات تركزت بمجالات عدة أبرزها التكنولوجيا والصحة والمقاولات.

وأوضح أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، تهدف إلى تحسين بيئة العمل من خلال تسهيل الإجراءات للمستثمرين.

وأشار إلى إمكانية تملك الأجانب لـ 100% في الشركات مؤكداً أن الهيئة تعمل على تسهيل مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الخارجية.

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من جهة ثانية طالب مجلس الوزراء الكويتي، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بالمضي قدما نحو إنشاء 4 مناطق اقتصادية حدودية.

وستمكن المناطق الاقتصادية الكويت من الوصول إلى نمو وتوسيع قاعدة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، حيث إن القيمة المستهدفة لإجمالي الاستثمارات في هذه المناطق بعد 4 سنوات تقدر بـ322 مليار دينار (أكثر من تريليون دولار).

وشددت وثيقة حكومية على ضرورة العمل الحثيث نحو جذب الاستثمارات الأجنبية، وخفض التكاليف التشغيلية للشركات الدولية، وتأسيس بيئة تشغيلية تضمن توفير البنية التحتية المادية والسياسات لدعم الشركات وموظفيها، وضرورة وضع أسعار تنافسية عالمياً على الإنتاج وتجارة السلع.

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