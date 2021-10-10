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برعاية وزير النقل.. إطلاق "مشروع كود الطرق السعودي"

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وزير النقل والخدمات اللوجستية يرعى توقيع عقد مشروع كود الطرق السعودي
وزير النقل والخدمات اللوجستية يرعى توقيع عقد مشروع كود الطرق السعودي
السعودية

برعاية وزير النقل.. إطلاق "مشروع كود الطرق السعودي"

يسعى لتحقيق أفضل مستويات السلامة والأمان والجودة والكفاءة الاقتصادية

الرياض - واس

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رعى وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم، توقيع عقد "مشروع كود الطرق السعودي" أحد مشاريع مبادرة تحسين تكلفة دورة حياة الطرق وتحسين الأداء ضمن برامج رؤية السعودية 2030، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار مسؤولي الجهات المشاركة في إعداد وتطوير الكود.

ويهدف المشروع إلى أن يكون مرجعاً فنياً للجهات المسؤولة عن الطرق بجميع مستوياتها، من خلال إعداد وتطوير كود طرق سعودي يقوم بإعداده المركز الوطني لسلامة الطرق بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة بتكليف وبدعم مستمر ومتواصل من الوزارة.

كما يسعى إلى تحقيق أفضل مستويات السلامة والأمان، والجودة، والكفاءة الاقتصادية، والبيئة، والاستدامة من خلال العديد من المجالات أهمها: التخطيط، التصميم، التنفيذ، وصيانة الطرق واضعين سلامة مستخدم الطريق كأحد أولى وأهم المرتكزات في هذا المشروع، حيث يعد باستخدام أحدث الأدلة الفنية والمواصفات العامة لإنشاء الطرق والجسور، إضافةً إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق والحوكمة لتفعيل الكود واشتراطاته على جميع شبكات الطرق التابعة للجهات الشريكة، لمدة تستمر إلى 18 شهراً.

ويأتي مشروع كود الطرق السعودي توحيداً للمواصفات الفنية والتشغيلية لجميع القطاعات وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف للوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق.

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