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حساب المواطن: 1.9 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر أكتوبر

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نقود سعودية
اقتصاد السعودية

حساب المواطن: 1.9 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر أكتوبر

105 مليارات ريال إجمالي الدفعات

دبي - العربية.نت

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أودع اليوم الأحد برنامج حساب المواطن في السعودية، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والأربعين 10.5 مليون مستفيد وتابع.

وبحسب البرنامج، فإن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 23 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 105 مليارات ريال منها 877 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، في بيان، أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1058 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 94% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 133 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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وأضاف القحطاني أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 47% وشكل الذكـور المستقلين 53% موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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