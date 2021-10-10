دبي تطلق مشروعات بـ6.8 مليار دولار للشراكة بين القطاعين العام والخاص

أعلنت حكومة دبي اليوم الأحد عن محفظة متنوعة من المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 25 مليار درهم (6.81 مليار دولار).

ويصل عدد المشروعات المطروحة نحو 29 مشروعا تم الإعلان عنها خلال مؤتمر للشراكة بين القطاعين العام والخاص المقام في دبي، بمركز السياحة والأعمال الإقليمي.

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وتشمل الاستثمارات التي تم الإعلان عنها 7 مشروعات للتطوير الحضري بقيمة 22.58 مليار درهم، و14 مشروعا للطرق والنقل بقيمة 2.39 مليار درهم و8 مشروعات للصحة والسلامة بقيمة 526 مليون درهم.

وخلال المؤتمر، قال المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي عبد الرحمن آل صالح، إن حكومة دبي اعتمدت تجربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ صدور القانون رقم 22 لسنة 2015 إيمانًا من القيادة الرشيدة بأهمية القطاع الخاص ودوره الفعال في تحقيق التنمية المستدامة.

وتابع آل صالح: "نجتمع اليوم في إكسبو 2020 دبي لنشرَعَ معًا في رسم ملامح دقيقة للمرحلة المقبلة من الابتكار في تمويل المشاريع الحكومية الحيوية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وأضاف أنه تم وضع إطار متكامل لضمان الانطلاق المرجو لمشاريع الشراكة من خلال إيجاد الكيانات الرئيسة لإدارة السياسات والإجراءات، بالإضافة إلى تحديد مجموعة كبيرة من قطاعات التركيز من خلال محفظة مشاريع متنوعة نستعد لإطلاقها اليوم تتجاوز قيمتها 25 مليار درهم.

كما تأتي استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتزامن مع إطلاق خطة دبي الحضرية 2040 التي ترسم خريطة متكاملة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة في دبي، يكون محورها الإنسان وهدفها الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة، وتسهم في توفير خيارات متعددة للمواطنين والمقيمين والزوار خلال العشرين عاماً القادمة.

تتضمن الخطة مخططاً هيكلياً استراتيجياً للإمارة للعشرين عاماً القادمة، ويتكامل مع كافة الخطط الرئيسة للتنمية الحضرية بالإمارة، وتوجهاتها الاقتصادية والاستراتيجية، ويدعم نموها وتطورها المستقبلي.