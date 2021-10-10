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مصانع بريطانية تحذر من وقف الإنتاج إذا لم تتلق مساعدة بشأن أسعار الوقود

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لندن
اقتصاد بريطانيا

مصانع بريطانية تحذر من وقف الإنتاج إذا لم تتلق مساعدة بشأن أسعار الوقود

أسعار بيع الغاز بالجملة ارتفعت 400%

دبي - العربية.نت

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حذرت شركات التصنيع التي تستخدم الطاقة بكثافة في بريطانيا، بما فيها منتجو الصلب والزجاج والسيراميك والورق، الحكومة من أنها قد تضطر لوقف الإنتاج إذا ما لم تتلق أي مساعدة بشأن أسعار الوقود.

وعقد قادة قطاع الصناعة محادثات يوم الجمعة مع وزير الأعمال البريطاني، لكنهم قالوا إن هذه المحادثات انتهت بلا حلول فورية.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار بيع الغاز بالجملة ارتفعت 400% هذا العام في أوروبا لأسباب من بينها انخفاض المخزونات والطلب القوي من آسيا.

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