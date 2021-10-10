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صندوق النقد الدولي يجتمع اليوم لحسم بقاء مديرته في منصبها 

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كريستالينا جورجيفا الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولي
مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا غورغيفا
صندوق النقد

صندوق النقد الدولي يجتمع اليوم لحسم بقاء مديرته في منصبها

متهمة بالضغط على موظفي البنك الدولي لتغيير بيانات لصالح الصين

واشنطن- رويترز

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قالت مصادر مطلعة إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيجتمع مجددا اليوم الأحد مع كريستالينا غورغيفا، المديرة العامة للصندوق، ومع ممثلي شركة المحاماة التي تقول إن غورغيفا ضغطت على موظفي البنك الدولي لتغيير بيانات لصالح الصين أثناء عملها رئيسة تنفيذية للبنك.

وقال أحد المصادر إن من غير المتوقع اتخاذ قرار بشأن مستقبل غورغيفا في الصندوق حتى يوم الاثنين على أقرب تقدير، في ظل وجود وزراء المالية، وغيرهم من كبار المسؤولين من العديد من الدول الأعضاء في الصندوق البالغ عددها 190 دولة، في واشنطن لحضور اجتماعات الخريف السنوية للصندوق والبنك الدولي.

وناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الأمر لمدة خمس ساعات أول من أمس الجمعة قبل رفع الجلسة وطلب المزيد من "التفاصيل التوضيحية".

وربما تلقي هذه الفضيحة بظلالها على الاجتماعات رفيعة المستوى التي يخطط المسؤولون فيها لمناقشة شؤون الاقتصاد العالمي، واستمرار جائحة كوفيد-19 وقضايا الضرائب العالمية.

ونفت غورغيفا بشدة هذه المزاعم التي تعود إلى عام 2017 عندما كانت تتولى منصب المدير التنفيذي للبنك الدولي. ويزعم محاميها أن التحقيق الذي أجرته شركة ويلمرهيل للمحاماة انتهك القواعد الخاصة بالعاملين بالبنك، لأنه حرمها من فرصة الرد على الاتهامات وهو ما تجادل فيه الشركة.

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