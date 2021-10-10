.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مسؤول بالبنك الدولي يوضح للعربية نسب النمو المتوقعة باقتصادات دول الخليج

  • الخط
اقتصاد الخليج

مسؤول بالبنك الدولي يوضح للعربية نسب النمو المتوقعة باقتصادات دول الخليج

المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي: نتوقع انتهاء حوافز الشركات الخليجية العام المقبل

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد عصام أبوسليمان المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، في مقابلة مع "العربية" أن توقعات البنك الدولي، لنمو اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 2.6% للعام الحالي.

وأوضح أن دول الخليج، تمكنت من السيطرة على تداعيات الجائحة على الاقتصاد مع تسريع اللقاحات بشكل أكبر وأكثر نجاحا مقارنة مع كثير من دول العالم، وهذا سيؤثر على دعم النمو الاقتصادي الخليجي، ليرتفع النمو إلى 4.7% في العام المقبل.

وقال إن دول الخليج استجابت ماليا بشكل خاص للجائحة مع استمرار الإنفاق العام، مع ضخ سيولة كبيرة في الأسواق مع دعم ديون الشركات الخاصة، وهذا شكل سندا للشركات لتستعيد نشاطها.

"المتقدمة" للعربية: نتوقع تحسن النتائج مع بدء مصنع البولي برولين إنتاجه كاملا قصص اقتصادية سوق السعودية "المتقدمة" للعربية: نتوقع تحسن النتائج مع بدء مصنع البولي برولين إنتاجه كاملا

وبالتفصيل توقع تسجيل نمو في العام الحالي بنسبة 2% في الكويت و2.4% في السعودية و2.7% في الإمارات و3% في عمان وقطر و3.5% في البحرين مع توقعات بزيادة هذه النسب في عام 2022.

وأشار توقع البنك الدولي في تقريره الأخير أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعافيا متفاوتا في 2021 فبعد انكماش الناتج المحلي بنسبة 3.8% عام 2020، يتوقع البنك الآن نموا إجماليا بـ 2.8% لاقتصاد المنطقة.

وعبر عن اعتقاد البنك الدولي، بوجود تحد كبير لدول الخليج، في ضرورة سحب الحوافز الداعمة للشركات، وتكون التنافسية هي الضمانة لاستمرارية الشركات، متوقعا خروج الحوافز الحكومية من وقتنا الحالي حتى السنة المقبلة، خاصة مع صعود النمو إلى نسب 4%.

أما بالنسبة للبطالة قال أبو سليمان، إن دول الخليج دعمت الموظفين المحليين أو المواطنين، ومع النمو المتوقع ستعود العمالة الوافدة لتشكل دورا في النشاط الاقتصادي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دراسة تنسف ما سبق.. نواة الأرض ليست صلبة بالكامل! دراسة تنسف ما سبق.. نواة الأرض ليست صلبة بالكامل!
احذروا هذه الأنواع من الأسماك.. تسبب ظهور احذروا هذه الأنواع من الأسماك.. تسبب ظهور "الكرش"
الأكثر قراءة
دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم
فيديو من السعودية.. أحرق سيارة وهرب حتى كشفته الكاميرات فيديو من السعودية.. أحرق سيارة وهرب حتى كشفته الكاميرات
تعديلات معالجة ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. توضيحات مهمة تعديلات معالجة ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. توضيحات مهمة
حادث مروع في مصر.. سقوط حافلة بركابها في مياه النيل حادث مروع في مصر.. سقوط حافلة بركابها في مياه النيل
بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف حالته الصحية بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف حالته الصحية
سعوديان عاد لهما البصر بعد معاناة 13 عاماً.. والدهما يروي سعوديان عاد لهما البصر بعد معاناة 13 عاماً.. والدهما يروي
قبل أن تذهب
عودة الشرعية.. شعار أنصار حركة النهضة لتحريض الشارع التونسي
عودة الشرعية.. شعار أنصار حركة النهضة لتحريض الشارع التونسي
اكتشف المزيد