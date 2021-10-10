مصر تحتل المرتبة الخامسة عالمياً في تحويلات العاملين بالخارج

كشفت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم عبيد، أن مصر تحتل المرتبة الخامسة فيما يتعلق بتحويلات المصريين بالخارج، ورغم كل التحديات استطاعت مصر أن تتجاوز لكل هذه التحديات الاقتصادية وتحقق قفزة في التحويلات.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة"، الذي يُعقد بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وبمشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، حيث يناقش المؤتمر سبل زيادة دعم مساهمات المصريين بالخارج في التنمية الوطنية.

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وأشارت إلى أن وزارة الهجرة تعمل على تعزيز ثقة المصريين في اقتصاد بلادهم، لافتة إلى التعاون مع وزارة التخطيط في النسخة الخامسة من مؤتمرات "مصر تستطيع"، وأضافت: "شارك معنا أكثر من 50 مستثمرًا مصريًا بالخارج وعملنا على طرح الفرص الاستثمارية في مصر، كما قمنا بزيارة المشروعات القومية، وهو ما أثمر عن العديد من النتائج وإقامة المصريين بالخارج العديد من المشروعات في وطنهم".

وتابعت: "عملنا أيضا مع البورصة المصرية للاستثمار في سوق المال المصري وتم توقيع بروتوكول تعاون مع البورصة لتشجيع المصريين بالخارج للاستثمار في البورصة المصرية، فضلا عن إقامة وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار للمصريين بالخارج، تقوم بتوجيه المستثمرين المصريين بالخارج لإقامة المشروع الذي يرغبون في الاستثمار به، كما عملنا مع مجلس النواب، ونعمل لرفع وإعلاء شأن الوطن وتفنيد كافة الشائعات التي يتم الترويج لها في الخارج، بالإضافة إلى دور أكاديمية ناصر العسكرية العليا في توضيح الحقائق للمصريين بالخارج وما يحدث على أرض مصر من تنمية وإنجازات".

وذكرت أنه تم إطلاق مبادرات لإشراك المصريين بالخارج في المشروعات التنموية والرد على استفساراتهم، وبالتالي يشاركون في الترويج لجهود الدولة المصرية فيما يتعلق بالمشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وغيرها من المشروعات التنموية القومية.

وقالت إن كافة استفسارات المصريين بالخارج يتم دراستها، مثل إقامة صندوق استثماري للمصريين بالخارج، وتخصيص سندات دولارية لهم، ومسألة الإعفاء من الجمارك، وتابعت: "إن المصريين بالخارج يرغبون في الحصول على دعم الدولة لهم، لذلك نعقد على مدار يومين هذا المؤتمر لنبحث كافة تساؤلاتهم للرد عليها، بما يسهم في الحفاظ على هذا المستوى التاريخي لتحويلات المصريين بالخارج".

أظهرت البيانات الأولية ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2020/2021 ‏‏‏بمعدل 13.2%‏ بنحو 3.7 مليار دولار لتحقق أعلى مستوى تاريخي لها مسجلة نحو 31.4 مليار دولار مقابل نحو 27.8 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة 2019/2020.

وأشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، إلى أن التحويلات خلال الفترة من أبريل حتى يونيو 2021 ارتفعت بمعدل 29.6% لتسجل نحو 8.1 مليار دولار مقابل نحو 6.2 مليار دولار خلال الفترة من أبريل حتى يونيو 2020.

وارتفعت التحويلات خلال شهر يونيو 2021 بمعدل سنوي بلغ 15.5% لتسجل نحو 2.9 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر يونيو 2020.