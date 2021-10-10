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نمو اقتصاد الأردن 3.2% خلال الربع الثاني 2021

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العاصمة الأردنية عمان
اقتصاد الأردن

نمو اقتصاد الأردن 3.2% خلال الربع الثاني 2021

مقارنة مع نسبة نمو بلغت 0.3% في الربع الذي سبقه

دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأحد نمو الاقتصاد الأردني في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 3.2% مقارنة مع نمو نسبته 0.3% في الربع الذي سبقه.

ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الأردني في العام الحالي بنحو 1.4%، بحسب "رويترز".

تظهر بيانات البنك المركزي الأردني، نمو احتياطي العملات الأجنبية في الشهور السبعة المنتهية في يوليو 2021 بنسبة 4.6% إلى 16.66 مليار دولار، مقارنة مع 15.91 مليار في نهاية 2020.

وعصفت جائحة كورونا بقطاع السياحة والسفر بسبب الإغلاقات والقيود التي فُرضت على حركة المسافرين.

وتراجعت إيرادات السياحة بنسبة 78% بالربع الأول 2021 على أساس سنوي إلى 175 مليون دينار، فيما تراجعت إيرادات السياحة 80% في 2020 على أساس سنوي إلى مليار دينار.

ويأتي ذلك وسط توقعات بأن العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة ستستغرق حتى 2024. يعاني الأردن في ظل جائحة فيروس كورونا التي أثرت سلبا على الدخل السياحي والاستثمار الأجنبي، أهم روافد العملة الصعبة في المملكة.

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