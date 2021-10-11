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رفض طلب بريطانيا بشأن مراجعة صلاحيات محكمة العدل الأوروبية

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علما الاتحاد الأوروبي وبريطانيا
علما الاتحاد الأوروبي وبريطانيا
بريكست

رفض طلب بريطانيا بشأن مراجعة صلاحيات محكمة العدل الأوروبية

الاتحاد الأوروبي قد يقاضي بريطانيا أمام محكمة العدل الأوروبية بشأن قانون السوق الداخلي

دبي - العربية.نت

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رفض الاتحاد الأوروبي طلب بريطانيا المتعلق بمراجعة صلاحيات محكمة العدل الأوروبية بشأن بريكست.

ومطلع الشهر الجاري، بدأ الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا بعد أن رفضت التخلي عن خطط إلغاء بعض بنود اتفاقية الخروج من التكتل "بريكست".

وانتهت مهلة منحها الاتحاد الأوروبي لبريطانيا كي تلغي بنودا من مشروع قانون السوق الداخلي، في نهاية الشهر الماضي.

وقد يرفع الاتحاد قضية ضد بريطانيا أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى سلطة حقوقية في التكتل الأوروبي.

وقالت بريطانيا إنها سترد على رسالة الاتحاد الأوروبي "في الوقت المناسب".

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين إلى أن أمام بريطانيا حتى نهاية نوفمبر/تشرين ثاني للرد على مخاوف الاتحاد الأوروبي من مشروع القانون.

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