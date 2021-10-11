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السعودية.. برامج ومبادرات مرتقبة من "الصندوق الصناعي" بعد غد الأربعاء

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الصندوق الصناعي
الصندوق الصناعي
السعودية

السعودية.. برامج ومبادرات مرتقبة من "الصندوق الصناعي" بعد غد الأربعاء

امتدادًا لدور الصندوق الأساسي بدعم قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية

الرياض - واس

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يطلق صندوق التنمية الصناعية السعودي الأربعاء المقبل، عددًا من البرامج والمبادرات وذلك ضمن لقاء الصندوق الصناعي السنوي لتمكين القطاع الخاص، وتتضمن حزمة من المزايا والخدمات النوعية التي يقدمها الصندوق لعملائه من القطاع الخاص، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف.

يهدف الصندوق الصناعي من تنظيم هذا اللقاء إلى التعريف بمنتجات وبرامج الصندوق الجديدة، وجمع قادة القطاع الحكومي والخاص في مجالات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، كما يهدف الصندوق إلى الإعلان عن عدد من الشراكات، واستعراض آخر التطورات والخدمات المقدمة للقطاع الخاص، إضافة إلى عقد من الورش عمل واللقاءات مع عملاء الصندوق.

تأتي المنتجات والشراكات الجديدة امتدادًا لدور الصندوق الصناعي كممكن مالي رئيس لقطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، التي تندرج تحت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يهدف لتحويل المملكة العربية السعودية إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.

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