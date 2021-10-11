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اندلاع حريق كبير قرب منشآت النفط في الزهراني جنوب لبنان 

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حريق في مصفاة الزهراني جنوب لبنان
حريق في مصفاة الزهراني جنوب لبنان (رويترز)
لبنان

اندلاع حريق كبير قرب منشآت النفط في الزهراني جنوب لبنان

هرعت فرق الإطفاء إلى المكان حيث تعمل على إخماد الحريق

دبي - العربية.نت

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شب حريق كبير، صباح اليوم الاثنين، في أحد خزانات منشآت مصفاة الزهراني جنوب لبنان، حيث تصاعدت منه ألسنة النيران، فيما ارتفعت سحب كثيفة من الدخان في أجواء المنطقة وهرعت فرق الإطفاء إلى المكان حيث تعمل على إخماد الحريق.

وقال تلفزيون الجديد اللبناني، إن حريقا كبيرا اندلع قرب منشآت نفط في الزهراني بجنوب لبنان، فيما لم تعرف بعد أسباب الحريق.

وأفادت معلومات أن الحريق اندلع في أحد الخزانات القديمة في المصفاة وأن الخزان المحترق يحمل رقم 702، ولم تعرف بعد طبيعة المادة المحترقة فيه بانتظار صدور بيان رسمي عن إدارة المصفاة يوضح حقيقة ما جرى، فيما يعمل عمال المصفاة على تبريد خزان 701 الذي يقع بجانبه لكي لا تنتقل النيران إلى الخزانات الأخرى.

ويعمل الجيش اللبناني على إخلاء محيط منشآت النفط وسط تخوف من تمدد النيران وحصول انفجار جراء الحريق الكبير.

ويعاني لبنان من نقص حاد في الكهرباء والمياه بعد نفاد الوقود في محطتين من محطات توليد الكهرباء الرئيسية في البلاد، في أحدث مظهر من مظاهر الأزمة المالية التي لا تظهر بوادر على الانتهاء.

ويواجه لبنان انهيارا اقتصاديا يهدد استقراره، وقد فقد البلد احتياطياته من العملة الأجنبية تقريبا، كما تفاقم فيه نقص سلع أساسية مثل الوقود والأدوية.

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