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من هو سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط الجديد في تونس؟

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سمير سعيد وزير الاقتصاد تونس
سمير سعيد وزير الاقتصاد في تونس
اقتصاد تونس

من هو سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط الجديد في تونس؟

يتمتع بخبرة طويلة في مجال العمل المصرفي

دبي - العربية.نت

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شكلت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن حكومة جديدة، اليوم الاثنين، ضمت المصرفي سمير سعيد وزيرا للاقتصاد والتخطيط وتوفيق شرف الدين وزيرا للداخلية.

وأبقت رئيسة الحكومة على وزير الخارجية دون تغيير في مراسم أذيعت على الهواء مباشرة بحضور الرئيس قيس سعيد.

ويتمتع سمير سعيد بمسيرة مهنية في القطاع المصرفي، بداية من تونس في البنك العربي لتونس ثم في مسقط بسلطنة عمان، ليعود إلى تونس كمدير عام للشركة التونسية للبنك ثم رئيس مجلس إدارة البنك التونسي الكويتي.

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وفي 4 مايو 2020، وافق مجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات على تعيين سمير سعيد مديرا عاما لاتصالات تونس.

بقي سعيد في اتصالات تونس لمدة سنة، حيث أعلنت الشركة في 4 مايو 2021، عن استقالة رئيسها المدير العام سمير سعيّد لأسباب شخصية.

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