.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رويترز: أردوغان استشاط غضباً.. هذه كواليس انهيار الليرة التركية

  • الخط
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - فرانس برس
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - فرانس برس
الليرة التركية

رويترز: أردوغان استشاط غضباً.. هذه كواليس انهيار الليرة التركية

محافظ المركزي التركي: خفض الفائدة لم يكن مفاجأة ولم يهمل البنك واجباته

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال محافظ البنك المركزي التركي شهاب كافجي أوغلو يوم الاثنين إن من الخطأ ربط هبوط قيمة الليرة في الآونة الأخيرة بخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18% في سبتمبر/ أيلول.

وفي إجابته على أسئلة من مشرعين في لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان التركي، قال كافجي أوغلو إن خفض سعر الفائدة لم يكن مفاجأة وإن البنك المركزي لم يهمل واجباته.

هبطت الليرة أكثر من 0.6% اليوم لتسجل مستوى قياسيا منخفضا جديدا عند 9.02 مقابل العملة الخضراء ولتصل خسائرها منذ بداية العام إلى 17.5%.

كانت الليرة التركية تراجعت لما يتجاوز مستوى 8.9 مقابل الدولار الأسبوع الماضي، لتلامس أدنى مستوى لها على الإطلاق بسبب مخاوف من خفض غير متوقع لأسعار الفائدة.

كيمانول للعربية: مشاكل الصين خلقت لنا سوقا جديدة وتراجع تكاليف الشحن بهذا الموعد شركات شركات كيمانول للعربية: مشاكل الصين خلقت لنا سوقا جديدة وتراجع تكاليف الشحن بهذا الموعد

واليوم صعد الدولار بدعم مخاوف بشأن التضخم العالمي والتشديد المنتظر من البنك المركزي الأميركي.

وأظهرت بيانات، ارتفاع التضخم في تركيا أقل بقليل من المتوقع إلى 19.58% على أساس سنوي في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2019، مما يكبد العوائد الحقيقية المزيد من الخسائر بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 18%.

واعتبر محللون تيسير السياسة النقدية دليلا جديدا على تدخل سياسي من الرئيس رجب طيب أردوغان، وهي معارض قوي لأسعار الفائدة المرتفعة دأب على المطالبة بتحفير نقدي على الرغم من صعود حاد في الأسعار.

نقلا عن مصادر، ذكرت رويترز يوم الجمعة أن اردوغان استشاط غضبا لأن تيسير السياسة النقدية استغرق وقتا طويلا وأنه يفقد الثقة في كافجي أوغلو بعد أقل من سبعة أشهر من عزل سلفه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
اختراق جديد يقهر اختراق جديد يقهر "كورونا" بكوكتيل من الأجسام المضادة
فيديو أثار غضبا في مصر.. ضرب وسحل صيدلانية بسبب الحجاب فيديو أثار غضبا في مصر.. ضرب وسحل صيدلانية بسبب الحجاب
الأكثر قراءة
تحرش وحاول اغتصاب 7 فتيات..فضيحة تطال فناناً مصرياً تحرش وحاول اغتصاب 7 فتيات..فضيحة تطال فناناً مصرياً
فيديو أثار غضبا في مصر.. ضرب وسحل صيدلانية بسبب الحجاب فيديو أثار غضبا في مصر.. ضرب وسحل صيدلانية بسبب الحجاب
اختفاء غامض لـ3 فتيات في مصر.. وفيديو يكشف آخر ظهور لهن اختفاء غامض لـ3 فتيات في مصر.. وفيديو يكشف آخر ظهور لهن
بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف حالته الصحية بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف حالته الصحية
التيار الصدري يحصد أكبر عدد من مقاعد البرلمان العراقي التيار الصدري يحصد أكبر عدد من مقاعد البرلمان العراقي
لا تسرع لأخذ جرعة ثالثة من لقاح كورونا.. إن كنت من هذه الفئة لا تسرع لأخذ جرعة ثالثة من لقاح كورونا.. إن كنت من هذه الفئة
قبل أن تذهب
دراسة: لقاحات كورونا تقلل خطر الموت بنسبة 90% لهؤلاء!
دراسة: لقاحات كورونا تقلل خطر الموت بنسبة 90% لهؤلاء!
اكتشف المزيد